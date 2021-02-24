Подарок, созданный своими руками, душевнее и дороже вдвойне. Именно такой вывод сделала журналист «Комсомолки», побывав на швейном мастер-классе «Мужская толстовка (подарок на 23 февраля)». Как это было и какие эмоции подарил защитник Отечества читайте в статье.Придумать достойный, нужный и недорогой подарок любимому мужчине в День защитника Отечества бывает нелегко. В моем случае ужином не отделаешься: он и сам прекрасно готовит, тут надо соответствовать. Про ненавистные носки и наборы для бритья я, наверное, месяца два слушала, кажется, на всю жизнь запомнила, что «таких подарков не надо».Как нашла мастер-класс по пошиву толстовки?Вообще-то у нас табу: не покупать друг другу одежду в подарок. Но я все же решилась нарушить запрет, ведь это будет толстовка, сшитая мной. Вышло так, что моя знакомая в соцсети поделилась успехами с курсов кройки и шитья. Мы разговорились, и она рассказала, что накануне Дня защитника Отечества собралась на отдельный мастер-класс «Мужская толстовка (подарок на 23 февраля)». Я загорелась идеей…Списавшись с организаторами швейного занятия, я уточнила стоимость, время и что нужно для работы. Ресурсы не велики: за мастер-класс берут 1 500 рублей, около 1 500 рублей уходит на материал, времени нужно 5-6 часов.Я пришла в школу со старой толстовкой мужа: чтобы подарок остался сюрпризом, я не могла снять мерки с него, а вот с кофты срисовать выкройку можно. Для моей работы мне подготовили выкройки, причем мы изменили фасон по моему пожеланию: свитшот был не с замком, а цельный, со спущенным плечом, капюшон без шнурка, цельный карман под животом, плюс ко всему мы делали свободную толстовку – оверсайз.Мы посчитали, сколько понадобится материала на изделие: 1,5 метра футера трехнитки или футера с начёсом плюс на резинки 40 см кашкорсе, но можно сделать и из основной ткани, еще нужно четыре катушки ниток в цвет ткани. Администратор подсказала, магазины, где я точно найду желаемое. Искать нужный цвет и фактуру времени не было, потому ткань я выбирала по трем пунктам: ближайший магазин, любимый цвет моего мужчины, достаточное количество материала. Пазл сошелся на алом футере с начёсом.Накануне праздника, 22 февраля, я присоединилась к группе учениц базового курса. Хочу сказать, что не раз слышала мнение, будто девицы сегодня неумёхи. Но я считаю, что это какой-то современный предрассудок. Мой личный опыт рукодельницы напротив оценивает реальность: талантливых мастериц среди молодых девушек много, и даже если в школе не было уроков рукоделия, и даже если мама не научила иголку в руках держать, и все равно много девчонок, которые мечтали бы стать модельерами, пусть даже для самих себя любимых. В такую группу я и попала: девчонки шили платье, а следующее их занятие будет посвящено как раз костюму из трикотажа. Ученицы шили для себя и поглядывали на мое изделие.От выкройки к сборкеИтак, в мастерской мне выдали готовые бумажные выкройки. Моим преподавателем стала Оксана, она начала мастер-класс со знакомства – со знакомства моих швейных навыков.Сказать, что я в руках не держала иголку и нитку – все равно что соврать. Мама с детства приучала к рукоделию, это не раз выручало: например, год назад навыки пригодились, чтобы самой себе сшить защитную маску. Осенью на мини-машинке выстрадала кухонный фартук, этому нас учили на школьных уроках труда. Но все это детский лепет, когда ты видишь это – швейный оверлок!Оксана заверила – бояться тут нечего. Машинку мне заправили четырьмя нитями. Этот оверлок работает в две иглы, соответственно снизу подхватывает и собирает петли так же двумя нитями.– Выглядит очень запутано, но на самом деле здесь все просто. Современные машинки удобны в управлении: здесь направление нити указано цветом. Эта машинка с ножом, она при шитье обрезает ткань. Бывают оверлоки и без ножа, когда сшивать нужно по краю, – консультирует меня Оксана.– А я справлюсь? Смогу сшить?– Думаю, да. У нас еще не было тех, кто не сшил…Глаза боятся – руки делают. Прежде чем сесть за машинку, необходимо подготовить выкройки. Отмечу сразу то, где я дома, скажем, если б шила по уроку на YouTube, стопроцентно закосячила. Я и тут порывалась допустить такую ошибку, поторапливаясь за временем. Когда выкраивала на материале детали изделия, нужно смотреть за тем, чтобы ткань на правой стороне лежала ровно, то бишь, чтобы «косички» материала шли в длину, а не наискось. Обязательно нужно проверять этот пункт, иначе придется носить кофту, сшитую сикось-накось. Рекомендую также не доверять срезам по краям ткани. В моем случае мне материал отрезали неровно, и мы даже исследование проводили, как правильно отрезать. В общем, опять же народная мудрость: семь раз отмерь, один раз отрежь.Выкройку делаем на левой стороне. Для раскроя передней и задней частей свитшота нужно сложить ткань пополам, приколоть английскими булавками выкройку к материалу, чтобы бумага не ездила. Затем обвести мелком контур выкройки, при этом учитывая отступ на швы (1 см). Тут каждый делает, как ему удобно: можно сразу на материале разметить все детали изделия, чтобы точно знать, что материала впрок, а можно вырезать по одной детали.Когда вырезали все детали, приступаем к сборке. С детства меня учили, что прежде чем сшивать изделие, нужно его сметать. Однако здесь мы собирали детали только на булавки. Оксана уверила, что ткань не поедет, а на «живульку» уйдет уйма времени. Вообще я сделала вывод, что главное верить в свой результат. Внутренняя уверенность в свои силы преодолевает любые «не умею». Так же вышло, когда я села за машинку.По машинам!Попробовав пару строчек на лоскутке ткани, я решилась взяться за работу. Первая строчка была волнительной, но мне подсказали: «Представьте, будто это педаль в автомобиле». Этот совет действительно пригодился. Правда, позже добавилось еще одно пояснение: скорость шитья зависит от силы нажима на педаль. Скажу так, освоилась я быстро. Страшно было, когда по плечам присоединяла переднюю и заднюю стороны, неловко было, когда рукава пришивала – там шов шел по кругу. А вот прямая строчка по рукаву и до основания кофты я строчила уже смело, так, что слышала шепот: «Ничего себе, как быстро оверлок строчит».Затем мы взялись за карман. Было непросто уже не на оверлоке, а на швейной машинке прошить прямую строчку, она тут скорее декоративная. Одну строчку мне прошила Оксана, а вот вторую…– Ну вот, сразу видно, что я сама шила! – рассмешила я своих сокурсниц. Ну конечно же она не могла получиться ровной, я немного съехала по краю, а в результате в двух местах ткань не соединила. Тут два варианта: распарывать и прошивать заново, либо прошить по второй строчке рядом и сделать вид, будто так и было задумано. Меня устроил план действий №2.Самым сложным в пошиве толстовки были последние четыре строчки, все они оказались круговыми: нужно было пришить резинки из кашкорсе к рукавам и по низу толстовки, а также капюшон. Не закосячила я только с последним, на рукаве съехала по шву (но брак так и остался не замечен). А когда пришивала капюшон, край одного слой все-таки съехал, но эту оплошность мы исправили на машинке.Еще одним открытием для меня стала польза выглаживания швов. Когда кофта собрана, она выглядит какой-то несуразной, все швы топорщатся. В мастерской девушки пользуются профессиональным отпаривателем, но дома сойдет и обычный утюг с паром. Прогладили швы, и вот толстовка будто из магазина.Последнее мое волнение касалось размера. Хотелось сделать кофту оверсайз, но вдруг она будет слишком свободной? Или рукава окажутся короткими? Или капюшон будет некрасивым?Примерив рукодельный подарок, мой защитник задал неожиданный вопрос: «Ты правда это сшила сама?». А после отправился на улицу, в -35 градусов: нужно было проверить толстовку на сибирский мороз. Все идеально! Мне зачет!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИспытано на себе: как шеф-повар учил меня готовить блюда грузинской кухниЖурналист «Комсомолки» обучилась азам кулинарии (подробнее)Рукодельники распугивают коронавирус масками со звериным оскалом, в стиле милитари и свадебным принтомМейнстрим против коронавируса: тюменцы шьют себе оригинальные повязки для лица для выхода в свет (подробнее)