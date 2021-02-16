Под Тюменью в страшном пожаре на ферме сгорели 187 свиней и коз

Под Тюменью сгорели 187 свиней и коз. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Княжево Тюменского района произошел пожар на одной из ферм. Огонь уничтожил здание, а вместе с ним и всю находившуюся в нем живность. Животные попросту задохнулись в дыму и погибли. Спасатели рассказали, что горела ферма площадью 15 на 70 квадратных метров. С огнем боролись 28 человек личного состава и 10 единиц техники. Плюс прибыло подкрепление из города.

– Работали на подводной воде, заправлялись от гидранта на расстоянии один километр от места пожара. Также прокладывали магистральную линию, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

К несчастью хозяев, здание полностью повреждено. Но еще большая беда, что на ферме погибли 187 животных – это свиньи и козы. Удалось спасти лишь несколько голов. Среди людей погибших нет. В ведомстве добавили, что в настоящее время дознаватели устанавливают обстоятельства и причину случившегося пожара.

Это не единственный похожий случай, произошедший в Тюменской области. Так, в июне 2020 года в селе Каскара также горела ферма. Однако тогда пожарным в количестве 25 человек удалось спасти большинство животных: погибли 8 голов, а спасено 70.

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