В тюменском селе заживо сгорели животные
В селе Каскара Тюменского района минувшей ночью загорелась ферма, на территории которой стоит ангар с животными. По информации от очевидцев, которые вызвали спасателей, инцидент произошел в двенадцатом часу ночи в Северном микрорайоне.
– Звонок с сообщением о возгорании поступил в 23.09. Горело одноэтажное здание размерами 12 на 90 метров. Огонь повредил порядка шестисот квадратных метров постройки. В ангаре держали животных, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что со стихией боролись 25 сотрудников. К сожалению, в пожаре погибли восемь голов скота, удалось спасти 70 голов. Человеческих жертв нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU