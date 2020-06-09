В тюменском селе заживо сгорели животные

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:41:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Каскара Тюменского района минувшей ночью загорелась ферма, на территории которой стоит ангар с животными. По информации от очевидцев, которые вызвали спасателей, инцидент произошел в двенадцатом часу ночи в Северном микрорайоне.

– Звонок с сообщением о возгорании поступил в 23.09. Горело одноэтажное здание размерами 12 на 90 метров. Огонь повредил порядка шестисот квадратных метров постройки. В ангаре держали животных, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что со стихией боролись 25 сотрудников. К сожалению, в пожаре погибли восемь голов скота, удалось спасти 70 голов. Человеческих жертв нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU