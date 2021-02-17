В Тюмени на улице Комбинатской загорелся двухэтажный деревянный жилой дом

Сегодня, 17 февраля, в районе Дома Обороны загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом жители Тюмени узнали из соцсетей, пожар был виден из далека, на по улице Полевой из-за ЧП было перекрыто движение.Как сообщила «Комсомольской правде» - Тюмень» пресс-служба МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 17:37. Очевидцы сообщили о возгорании двухэтажного здания по адресу ул. Комбинатская, 47. На место происшествия выехали шесть единиц спецтехники и 22 огнеборца.– Двухэтажный жилой деревянный частный дом, горела кровля и второй этаж. Локализация огня была в 18:10, сейчас открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, – сообщила пресс-служба ведомства.Напомним, сегодня, 17 февраля kp.ru сообщало, что страшного пожара удалось избежать в многоэтажке на улице Федюнинского. Там из-за короткого замыкания загорелись электрические щиты с шестого по девятый этажи на общей площади 30 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из дома девять человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюмени пожарные спасли девять человек из пожара в доме на улице ФедюнинскогоОбошлось без человеческих жертв (подробнее)