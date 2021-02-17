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В Тюмени на улице Комбинатской загорелся двухэтажный деревянный жилой дом

С огнем борются 22 пожарных
Ирина Ромашкина
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