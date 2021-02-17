В Тюмени пожарные спасли девять человек из пожара в доме на улице Федюнинского. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

К трагедии чуть не привело возгорание в одном из домов на улице Федюнинского в Тюмени. Инцидент случился накануне, 16 февраля, в 20.14. Из-за короткого замыкания загорелись электрические щиты с шестого по девятый этажи на общей площади 30 квадратных метров.

– Прибывшие к месту вызова спасатели тут же приступили к эвакуации людей. Три звена газадымозащитной службы, используя спасательные устройства капюшонного типа, вывели девять жильцов верхних этажей через задымленный подъезд на свежий воздух. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось оперативно потушить пожар, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Пожар ликвидировали спустя полчаса после вызова. Всего в тушении было задействовано девять единиц спецтехники и 30 человек личного состава подразделений ведомства.