В Тюмени на глазах у дедушки с бабушкой похитили ребенка. Выяснилось, что это были приставы

Похищенный ребенок. Фото: скриншот Instagram

Семейная драма, которая взбудоражила всю Тюмень осенью 2020 года, продолжается. В сентябре мужчина в сопровождении судебных приставов пытался отобрать ребенка у родственников умершей супруги. Весь этот кошмар длился несколько часов, но успехом так и не увенчался. У малышки началась истерика, и отец решил отозвать приставов.

Этот год для маленькой девочки и ее родственников начался еще более скандально. По просьбе отца неизвестные люди похитили ребенка на глазах у прохожих средь бела дня. Подруга семьи, Екатерина Семочкина, которая освещает все происходящие события в социальных сетях, заявила, что 27 января 2021 года отец выкрал дочь у родственников. По ее словам, дедушка с внучкой возвращались из школы, как вдруг на них налетели «непонятные мужчины».

– Шесть людей в гражданке не представились, напали со спины. Дядю Юру повалили на землю, он успел вырваться, побежал за ними, они его еще раз повалили. Девочку увезли в неизвестном направлении, – рассказала Семочкина своим подписчикам.

Сообщение в Инстаграме. Фото: скриншот Instagram

Позже девушка выставила пост, к которому прикрепила видео с места событий. Она написала, что неизвестными мужчинами оказались сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Родственники маленькой девочки уверены, что похищение ребенка было незаконным.

По словам адвоката Надежды Котловой, которая представляет интересы отца девочки, решение суда исполнено с участием судебных приставов-исполнителей. Еще осенью Надежда рассказывала о том, что родственники, у которых воспитывался ребенок, оговаривают его.

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области заявили, что решением Калининского районного суда города Тюмени ребенок должен быть передан отцу. Решение суда неоднократно обжаловали родственники, воспитывавшие девочку, но во всех инстанциях его оставляли в силе. В сентябре 2019 года в отношении бабушки и дедушки возбудили уголовное дело. Их обязали отдать внучку на воспитание отцу.

– Родственники отказывались исполнять решения суда, применялись штрафные санкции. Неоднократно отец ребенка пытался договориться с бывшей родней мирным путем. Так, в сентябре 2020 года при очередной попытке передачи ребенка отец заключил мировое соглашение с родителями умершей супруги. К сожалению, бабушка и дедушка его не исполнили, – рассказали в пресс-службе.

Отцу девочки пришлось повторно обратиться за помощью к судебным приставам. Только так отец смог забрать девочку домой.

Также в пресс-службе рассказали о том, что бабушка и дедушка, с которыми жила девочка, всячески противились исполнению решения суда: скрывали ребенка, запирали в машине, где ребенок провел несколько часов, пытались вывезти в другой регион. Долгое время все службы вместе с судебными приставами старались убедить родственников мирно исполнить решение суда, но они настраивали малышку против отца.

– Когда девочку передавали отцу, скандалов и истерик она не устраивала, – отметили в УФССП.

Счастливый ребенок с папой. Фото: скриншот Instagram

Сейчас девочка находится у отца. У нее замечательное настроение. Обо всем этом мы узнали из Instagram аккаунта Надежды Котловой.

– Для установления психологического контакта не понадобилось долгих месяцев работы с психологом, как убеждали некоторые, – поделилась адвокат.