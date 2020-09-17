«Весь этот кошмар продолжался несколько часов»: в Тюмени отец силой отбирал дочь у бабушки с дедушкой, приехав к ним с приставами в бронежилетах

Малышка была напугана произошедшим. Фото: Instagram Екатерины Сёмочкиной

Для восьмилетней Ани Грудцыной вечер 15 сентября стал настоящим кошмаром. Отец девочки в сопровождении приставов в бронежилетах, полиции и органов опеки пытался силой забрать свою дочь у бабушки и дедушки. На видеороликах, попавших в интернет, отчетливо слышно, как кричит и рыдает испуганный ребёнок, а взрослые выясняют отношения.

С чего всё началось?

Эта история началась много лет назад, когда при родах скончалась мама девочки. Спустя полтора года родители покойной матери забрали девочку на воспитание к себе. Всё было хорошо, но несколько дней назад на просторы интернета попал видеоролик, в котором подруга покойной матери Ани попросила общественность обратить внимание на вопиющий случай.

Оказалось, что спустя семь лет отец решил забрать девочку у бабушки и дедушки, но те решили не отдавать любимую внучку. Как итог, у отца не нашлось другого решения, как «изъять» ребенка поздней ночью в сопровождении судебных приставов, полиции и службы органов опеки. В результате ребёнок был напуган настолько, что взрослым пришлось вызывать скорую помощь.

– Весь этот кошмар продолжался несколько часов, – рассказывает в своём «Инстаграме» подруга семьи Екатерина Сёмочкина. – После всего, что произошло, нормального человека волновало бы состояние его ребенка, но Константина, отца девочки, и его супругу волнует мой «Инстаграм». Я была вынуждена удалить все сториз. Дураку понятно: когда дело начало набирать оборот, люди стали всё это репостить и выкладывать на своих страничках. Ведь там уже всё понятно, кто и как выглядит в этой ситуации.

Аня семь лет прожила с бабушкой. Фото: предоставлено очевидцами

Две стороны одного дела

Юлия Волокхина, юрист, представляющий интересы бабушки и дедушки, рассказала нам, что решение суда, по которому Аня должна жить с отцом, действительно есть. Но есть и акт о невозможности исполнения судебного решения, решение об отказе помещения ребёнка в реабилитационный центр и решение суда о признании действий судебных приставов незаконными.

– Все дальнейшие действия будут направлены на защиту интересов ребёнка, – акцентирует Юлия.

На связь с нами вышла и Надежда Котлова, адвокат Константина Грудцына – папы Ани.

– Всех смущает, как в этой ситуации вёл себя папа, но почему-то никого не смущает, что дедушка, выйдя из машины, заблокировал ребенка в холодном автомобиле на три часа. Конечно, ребёнок сидит и не понимает, что происходит. Какая реакция должна быть у Ани, когда передача происходит в таком формате? Ребёнок напуган. Но ведь до такой ситуации довёл не Грудцын. Он неоднократно пытался решить с психологами этот вопрос и пытался установить психологический контакт, о котором все твердят.

Отец пытался силой забрать ребёнка у бабушки с дедушкой. Фото: предоставлено очевидцами

К материалам дела приложены все справки. Как только Константин появляется в Тюмени (мужчина живёт в Салехарде), он первым делом идёт по известному маршруту: центр «Семья», органы опеки, судебные приставы.

– Все органы власти говорят о том, что ребёнка нужно передавать, – рассказывает о событиях той ночи Надежда. – Когда было решено, что Грудцын выходит из декретного отпуска, а Аня уезжает с бабушкой и дедушкой в Тюмень, Константин отдал им банковскую карточку, на которую приходит пособие по потере матери. Так как ребёнок уезжает с бабушкой и дедушкой, он посчитал, что пособие должно полностью расходоваться ими на нужды ребенка. Помимо этого, на эту же карту он перечислял деньги, дополнительные к этому пособию. Все подтверждающие документы у нас есть, – развеивает миф адвокат Грудцына о том, что отец все эти годы не помогал воспитывать ребёнка.

Как сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» в пресс-службе департамента социального развития, имеется решение суда, которое уже вступило в силу. Сейчас по нему служба судебных приставов ведет исполнительное производство.

– Орган опеки и попечительства и психолог привлечены к участию в исполнительном производстве, – отметили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области Алёны Доцкевич, судебные приставы-исполнители и судебные приставы по ОУПДС исполняли свои обязанности, то есть исполняли решение суда по передаче ребенка.

– Исполнительные действия совершались в рамках Федерального закона «Об исполнительном производстве» с участием всех необходимых лиц. Судебных приставов по ОУПДС, вооруженных огнестрельным оружием, на исполнительных действиях не было. Информация об окружении ребенка вооруженными людьми из ФССПП – ложная, – подчеркнули в ведомстве.

Как сложится судьба маленькой Ани, узнаем совсем скоро. «Комсомольская правда» – Тюмень» следит за развитием событий. Но пока ребёнок остаётся у бабушки и дедушки: отцу стало жаль плачущего ребёнка, и он не стал его забирать.

МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЮРИСТА

Независимый юрист Наталья Смирнова, которая уже вела подобное громкое дело о мальчике Гоше, выразила мнение, что среди взрослых есть неприязненные отношения.

– Именно из-за этого Константин совершает такие поступки. Чувства отца, которого не лишили родительских прав, и желание забрать ребенка понятны. Но делается это не такими варварскими методами. Бабушка и дедушка Ани предлагали мирно решить ситуацию, это было сделано во всеуслышание. Утром увидели видеоролики у подруги покойной мамы Ани. Родственники говорили о том, что готовы общаться. Есть заключение психолога, рекомендован график общения, но отец Ани график не соблюдает. Сейчас мы не можем говорить о безопасности ребёнка и об отсутствии вреда, который ей наносят, – подчёркивает Наталья.