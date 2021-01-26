В Тобольске медики отключили пенсионерку от аппарата жизнеобеспечения и увезли умирать в село, не спросив родных

Родственница пациентки была на приеме у главного врача ОБ№3, ей были принесены извинения. Фото: tobmed.ru

Отключили от аппаратов жизнеобеспечения и перевезли из областной в сельскую больницу – на паллиативное лечение. Так поступили врачи областной больницы № 3 города Тобольска с 73-летней пациенткой, при этом даже не поставив в известность родственников пенсионерки.

Пациентка поступила на лечение в специализированное сосудистое отделение тобольской больницы 21 декабря 2020 года, у нее случился инсульт. По словам внука Федора, в больнице родные заполнили документы на госпитализацию бабашки и даже обменялась номерами телефонов с докторами.

– Нам сказали, что посещения запрещены из-за ковида. Так что звоните – узнавайте, – пояснил внук.

Однако на телефонные звонки никто не отвечал, потому родственники регулярно посещали больницу, чтобы узнать о состоянии бабушки. Врачи говорили, что с ней всё нормально.

Дальнейшие события внук рассказывает, опираясь на слова знакомых врачей, принявших бабушку в сельской больнице. По их словам, 15 января 2021 года пациентку решили перевести на паллиативный уход в село Черное в Вагайском районе. Женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения и привезли в село ночью, не поставив о том в известность ее родных.

– Привезли и сказали, что у этого человека нет родственников. Не оставили номера телефонов, бросили ее на кровать, как мешок картошки, и уехали, – заявил Федор.

На следующий день, 16 января, бабушка скончалась. Родственники ничего не знали об этом. Горестную новость им сообщили знакомые из медучреждения в селе Черное. Родные негодуют и задают множество вопросов.

– Почему они не сообщили нам, что собираются это сделать? Кто принимал это решение? И зачем ее увезли в село Черное? Там же нет специальной аппаратуры и ухода за такими больными. А когда начали разбираться со всем, никто ничего не знает, никто ничего не видел. Плечами пожимают только, угробили человека, и хоть бы что, – говорит тоболяк.

Департамент здравоохранения Тюменской области подтверждает факт того, что пациентку отправили в село Черное для оказания паллиативной помощи. По сведениям пресс-службы, тобольские врачи оказали необходимую медицинскую помощь, а затем на основании анамнеза приняли решение о переводе в другое учреждение для оказания специализированной паллиативной помощи.

– Учреждение было согласовано на основании ближайшего расположения такого вида помощи к месту проживания пациентки. Действительно, данный факт не был сообщен родственникам, сейчас в больнице идет выяснение, по какой причине. Родственница пациентки была на приеме у главного врача ОБ № 3 Ольги Дорониной, где ей были принесены извинения за несообщение информации, – рассказала пресс-служба ведомства.

Главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина сообщила, что на основании заявления от родственников будет проводиться служебное расследование, виновных привлекут к ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством.

– По данной ситуации поступило сообщение на моей странице в соцсетях. Родственница пациентки находилась в учреждении на тот момент – она была приглашена ко мне на прием. У нее было очень много различных вопросов, на которые невозможно ответить без проведения проверки. Чтобы не возникло разночтений, было предложено написать письменное заявление со всем перечнем вопросов, чтобы можно было проверить каждый факт и в дальнейшем дать полноценный ответ. К сожалению, эмоциональное состояние человека, который потерял своего близкого, не позволило найти общий язык на момент разговора, – сказала главврач.

Однако заявления от родственников не поступило, дополнила она, а значит, оснований для служебного расследования пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени заведующая больницы в ответ на жалобу заявила, что «дозвонилась» до умершей пациентки

Медработник рассказала, что женщина «вполне довольна лечением» (подробнее)

«Как животинку – в кульке». Труженицу тыла в Тюмени похоронили в полиэтиленовом пакете

Теперь тюменский пансионат для ветеранов войны и труда ждет проверка (подробнее)