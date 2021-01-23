«Лучший поиск тот, которого не было!»: поисковики спасли дедушку от сорокаградусного мороза

Родственники искали пострадавшего двое суток, а волонтеры вернули его домой за несколько часов. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Тюменской области

Спасительницей можно назвать неравнодушную тюменку Ольгу: именно она увидела в своем подъезде пожилого человека, на последнем этаже в доме по улице Клары Цеткин в районе Дома Обороны в Тюмени. Однако женщина не пыталась выгнать отогревающегося мужчину. Она четко знала, что делать: набрала номер поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области и сообщила о неизвестном госте на лестничной площадке. Неравнодушие спасло ему жизнь и вернуло дедушку домой, рассказываем, как это было.

– Сегодняшний поиск, который уже завтра мог перерасти в полноценный актив, с поднятием отряда по тревоге, бессонными ночами с прочесом всевозможных районов и территорий, а из-за сильных морозов не таким счастливым финалом, завершился благополучно! А все только благодаря внимательности и осведомленности одного неравнодушного человека, – хвалят Ольгу волонтеры отряда «Лиза Алерт».

На месте, где был найден мужчина, добровольцы выяснили его имя, опубликовали объявление о продаже человека в своих соцсетях. 69-летний дедушка Ромазан Петрович выглядел слабым, уставшим, растерянным, но он с полной уверенностью сообщил поисковикам свой адрес. Однако адрес оказался не его, а после серии специальных вопросов, потерпевший так же с легкостью назвал еще несколько адресов, уверяя, что там и проживает. Доставив его в отдел полиции, адрес проживания не удалось установить даже там.

– И вот перед нами явная картина человека без определенного места жительства. Пытаясь пристроить дедушку в приют «Милосердие», мы узнаем, что он уже был у них однажды. Но, как и всегда, приют оказал нам содействие и приютил мужчину на время поисков его родных, – сообщают волонтеры.

Волонтеры обратились за помощью в центр для бездомных "Милосердие", оказалось, он там был не один раз. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Тюменской области

Далее все же удалось выяснить адрес проживания родственников пропавшего. Оставив дедушку в тепле и безопасности, добровольцы отправились по полученному адресу близких людей, так как их номера телефона в базе также не было.

– После недолгого разговора через домофон, поднимаемся в квартиру и получаем подтверждение, что дедушка действительно живет здесь и пропал уже два дня назад! Родственники ждали наступления трех суток, чтобы подать заявление в полицию о пропаже, – рассказывают поисковики. – Что хочется сказать, дорогие наши тюменцы! Пожалуйста, запомните! Никаких трех суток не бывает и никогда не было! Это лишь киноляп, который, к сожалению, по нынешний день каждый раз уменьшает шансы человеку в беде найтись живым!

Волонтеры «Лизы Алерт» и родственники Ромазана Петровича благодарят Ольгу, своевременно обратившуюся за помощью к добровольцам, за неравнодушие. Неизвестно, как дедушка выжил в такой мороз на улице, ведь в Тюмени в эти выходные похолодало до -40 градусов.

– Помните, лишь своевременно обратившись на 112, а после на телефон нашей горячей линии 88007005452, вы можете быть уверены, что человека на самом деле начали искать! – уверяют волонтеры.