Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 января 2021 года: тюменцы продолжат носить маски после вакцинации

Тюменцы продолжат носить маски после вакцинации. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 26 558 человек.

Всего зараженных: 26 558.

Количество смертей: 233.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрирован 161 случай заболевания (всего с начала пандемии – 26558), 151 человек выздоровел (за весь период – 24948), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 373 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 297 находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 33 года, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания, отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 233 пациента с COVID-19.

Жители Тюменской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, обязаны продолжать носить маски. Делать это нужно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет.

В Тюмени продлили ограничение на действие льготных транспортных карт у граждан старше 65 лет и тех, кто находятся в группе риска по состоянию здоровья. Таким образом, пенсионеры не смогут пользоваться такой картой для оплаты в общественном транспорте проезда вплоть до 28 февраля.

За последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 597 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 290 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровели 3 027 316 человек.