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Жителям Тюмени старше 65 лет заблокировали транспортные карты

Но для некоторых сделали исключение
Сергей Швецов
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Жителям Тюмени старше 65 лет заблокировали транспортные карты.

Жителям Тюмени старше 65 лет заблокировали транспортные карты.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени продлили ограничение на действие льготных транспортных карт у граждан старше 65 лет и тех, кто находятся в группе риска по состоянию здоровья. Таким образом, пенсионеры не смогут пользоваться такой картой для оплаты в общественном транспорте проезда вплоть до 28 февраля.

– Исключение составляют работники медицинских учреждений областной столицы, а также те, кто включен в список регионального департамента здравоохранения, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Напомним, что действие льготных транспортных карт у местных пенсионеров приостановлено с 16 ноября 2020 года.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области