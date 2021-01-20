Жители Тюменской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, обязаны продолжать носить маски. Делать это нужно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет.– Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен, – заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По информации оперштаба, в этом случае маски защищают близких и окружающих от возможного инфицирования.