Банкротство физических лиц в Тюмени: юрист ответила на основные вопросы должников

По данным Арбитражного суда Тюменской области, в 2020 году заявлений о банкротстве граждан было принято на 81,5% больше, чем 2019 году. Фото: Татьяна Коркина

Сам себе вырыл финансовую яму, а как теперь из нее выбраться, желательно чистым? На этот вопрос ответ появился в 2015 году, когда вступил в силу закон «О несостоятельности (банкротстве)» физических лиц. И если вначале люди с недоверием относились к новому закону, то сегодня становится все больше обращений в Арбитражный суд. Чего боятся должники, сложно ли собрать пакет документов и какие последствия ждут банкрота? Об этом корреспондент «Комсомолки» беседовала с юристом по банкротству физических лиц Инной Джомаевой.

От 360 000 рублей до 18 млн рублей – с такими суммами долга обращались к Инне. Вопросы банкротства физлиц она решает уже около четырех лет, а до этого более восьми лет работала в налоговой службе. Когда 1 июня 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, Инна «ушла в банкротство». Вспоминает, что поначалу люди неактивно пользовались этим законом, многие вовсе не знали о его существовании.

– Мы сталкивались с законом, когда человек приходил со своей проблемой. Служба судебных приставов списывает практически весь доход за долги, и человек понимает, что ему не на что жить. Мы предлагали процедуру банкротства, а люди были в шоке от того, что такое есть, – рассказывает Инна.

Так выглядит решение суда о признании должника банкротом

Заблуждения о банкротстве

Однако пользоваться этим законом, чтобы избавиться от непосильных материальных обязательств, люди боятся до сих пор.

– Основное заблуждение людей на сегодняшний день – при банкротстве начнут забирать телевизоры, холодильники, кровати и диваны, все из дома вынесут. Этого не будет однозначно. Приставы имущество забирают, а в законе о банкротстве четко сказано, что его действие распространяется на движимое и недвижимое имущество, и, естественно, счета должника. Если у вас есть деньги на счетах, они будут реализованы в счет погашения вашего долга, – поясняет юрист.

Еще одно заблуждение возникает из-за формулировок закона. На банкротство могут претендовать должники, у которых более 500 000 рублей долга.

– Если у вас задолженность больше 500 000 рублей, и вы не справляетесь с платежами, согласно закону о банкротстве, вы обязаны подать в Арбитражный суд заявление о признании вас несостоятельным. За это даже есть уголовная ответственность – уклонение от уплаты долговых обязательств. Если у вас задолженность менее 500 000 рублей – это ваше право. То есть вы можете пойти, а можете не ходить, – говорит Инна.

Банки звонят, требуют возмещения средств, но ни один из них не предложит своему клиенту сделать процедуру банкротства. Почему кредиторы сами не инициируют процедуру банкротства для своих клиентов?

– Банки подадут в суд, передадут лист исполнительного производства ФССП и будут взыскивать с вашей зарплаты долг бесконечное количество месяцев и лет, постоянно добавляя к сумме задолженности проценты. И вы попадаете в кабалу на много лет. То есть вы зарабатываете 30 000 рублей, судебные приставы списывают у вас 15 000 рублей, на оставшиеся деньги вы живете, и это будет бесконечно, – описала ситуацию Инна. – А что такое банкротство? Банкротство – это признание вас несостоятельным. То есть вы не можете погасить свою задолженность перед кредиторами, задолженность списывается. Банку это невыгодно.

По ее словам, уже в апреле 2020 года люди стали более активно искать выход из материальной кабалы, чаще пользоваться процедурой банкротства. Сказались и последствия пандемии, многие в период локдауна остались без заработка, платить по кредитам стало нечем.

Инна вспомнила недавний случай из практики: молодая мама с малолетним ребенком работала уборщицей офисного здания. Собственник здания в период самоизоляции понял, что ему выгоднее нанять клининговую компанию, а не держать в штате уборщиц. Женщина была уволена в такой тяжелый период, когда найти работу невозможно. Четыре-пять месяцев она перебивалась халтурой, помогали родственники, но они же не могут вечно приходить на выручку, говорит Инна.

– У них свое жилье, небольшая студия. При этом у нее была огромная задолженность по коммуналке, скопилось уже больше 200 000 рублей. Уже отключали дома свет, перекрывали канализацию. Это было морально тяжело. Чтобы вы понимали, при процедуре банкротства списывается долг в том числе по коммунальным платежам. А вот долги по ипотеке не списать, ипотека под банкротство не подходит, – подчеркнула юрист. – После пандемии финансовые трудности у людей случаются чаще. Многие потеряли работу, а почти все мы живем в кредитах. И если у нас нет работы, нам нечем платить кредиты, коммуналку и так далее. Люди стали чаще обращаться за помощью.

Из-за подобных ситуаций с 1 сентября 2020 года вступила новая поправка в закон, теперь люди, у которых долг меньше 500 000 рублей, могут подать на внесудебное банкротство через МФЦ.

СПРАВКА КП

В сентябре 2020 года вступили в силу поправки в закон, теперь заявление на банкротство могут подать «физики» с суммой долга менее 500 000 рублей. С сентября по декабрь 2020 года в МФЦ Тюменской области поступило 261 заявление на внесудебное списание долга. Всего в России за это время через МФЦ подано более 6,4 тыс. заявлений о банкротстве по новой процедуре, по данным статистики «Федресурса» – Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Юрист по банкротству физических лиц Инна Джомоева: "В пандемию тюменцы стали чаще обращаться к банкротству"

Законом о банкротстве могут воспользоваться граждане с суммой долга от 250 000 рублей и более. Несостоятельность должника высчитывается, исходя из доходов последних трех лет за минусом прожиточного минимума. Если есть иждивенцы, их тоже «считают». Пакет документов для обращения в суд человек может собрать сам. По словам юриста, список необходимых справок внушительный.

– Я своим клиентам сразу говорю, что для человека юридически неподкованного это будет очень тяжело сделать. Ни один юрист не будет тратить время на то, чтобы продиктовать вам список документов, необходимых в суде, и рассказывать, как их собрать грамотно, чтобы в дальнейшем вы не допустили ошибку. Ошибка может повлечь последствия, как минимум потратите время зря, – поясняет Инна.

Своим клиентам она предлагает два варианта развития событий. Либо под руководством юриста должник собирает сам все документы, пишет заявление и подает весь пакет в суд, там сам представляет свои интересы, либо нотариально оформляет доверенность на юриста, и тот будет проходить за клиента в суде всю процедуру банкротства, при необходимости проведет переговоры с кредиторами.

Ближе к делу

Собрав нужные справки, подтверждающие несостоятельность гражданина, юрист готовит от его лица исковое заявление, затем список кредиторов, опись имущества. Формируется пакет документов для обращения в суд. Он отправляется кредиторам и в Арбитражный суд. Затем начинается рассмотрение дела о банкротстве: судебные заседания о признании обоснованности заявления. А в дальнейшем назначаются стадии: либо реструктуризация, либо реализация имущества.

– Реструктуризация имущества представляет собой стадию, где арбитражный управляющий берет управление вашими счетами, и считает, хватает ли вашего дохода на погашение долгов, минус прожиточный минимум в месяц. Умножается этот доход на 36 месяцев. Если эта сумма покрывает сумму ваших кредитов, тогда вы попадаете под стадию реструктуризации. Чем она хороша? Суд фиксирует сумму задолженности, на нее не будет ни процентов, ни пени. Причем в Арбитражном суде можно снизить сумму процентов: вы заявляете ходатайство – сумму снижают. Сумма фиксируется, зачисляется на 36 месяцев, и вы равными долями эту сумму выплачиваете. То есть через три года вы становитесь свободным человеком, погасившим долги. Эта стадия подходит для тех людей, у кого большой доход – это освобождение от процентов и пени, – резюмирует Инна.

Если вы не попадает под стадию реструктуризации, то есть сумма дохода у вас ниже, чем вы можете погасить за 36 месяцев, тогда суд назначает вам стадию реализации имущества.

– Не нужно пугаться – это не про то, что заберут ваш холодильник! – смеется Инна. Именно такие страхи (про холодильник) чаще всего слышит от своих клиентов юрист. – Это стадия про то, что арбитражный управляющий будет искать ваше имущество. Он делает запросы: проверяется наличие недвижимости и автомобилей, а также счетов. Если этого нет, тогда арбитражный управляющий делает отчет о том, что нет этого имущества – фактически реализовывать нечего.

Если же это имущество имеется, тогда суд рассматривает все по пунктам закона о банкротстве. Квартира, как единственное жилье, закрепленное за человеком, реализации подлежать не может. Если же есть, к примеру, машина, она будет реализована, а все средства суд разделит между кредиторами.

Рассмотрим еще один пример: семья из четырех человек, живет в своей квартире, однако глава семейства так старался обеспечить домочадцев, что «нахапал» кредитов и теперь не в силах их выплачивать.

– Этот вопрос также рассматривается арбитражным управляющим. Если есть на иждивении дети либо супруга, родители, арбитражный управляющий высчитывает это. То есть помимо суммы, которая остается на банкрота, оставляется еще сумма прожиточного минимума на детей и на остальных иждивенцев. Все это учитывается, не надо думать, что у вас заберут все средства, – заверяет юрист.

Кроме того, арбитражного управляющего интересуют сделки, совершенные за три года (продажа имущества и прочее). Рассмотрим на примерах:

– Допустим, у вас нет задолженности на момент продажи автомобиля. Вы продали автомобиль, забрали деньги, потратили их на свое усмотрение. Теперь у вас сложилась ситуация, которая заставляет вас обратиться с заявлением о признании вас банкротом. Арбитражный управляющий в процессе проверки выясняет, что в 2017 году у вас была сделка. Он проверяет, что на момент продажи задолженности перед кредиторами у вас не было, то есть сделка была чистая. Тогда арбитражный управляющий не трогает ее. Фактически на момент продажи вы никому ничего не были должны и распоряжались деньгами, как хотели, – поясняет Инна.

Рассмотрим теперь ситуацию, если на момент автомобиля у вас была задолженность хотя бы один месяц перед кредитором. Вы продаете автомобиль, тратите по своему усмотрению деньги, а задолженность не гасите. Арбитражный управляющий проверяет сделку и видит, что на момент проведения сделки у вас была задолженность. Вы средствами с продажи авто ее не погасили. Таким образом проявляется ваша недобросовестность. И арбитражный управляющий вправе аннулировать эту сделку. Автомобиль изымается и выставляется на реализацию, а средства идут на погашение задолженности перед кредиторами.

Суд аннулирует любые недобросовестные сделки, совершенные за три года до процедуры банкротства. По логике системы, выходит у должника деньги были, но он не погасил долги - повел себя недобросовестно Фото: Татьяна Коркина

Время идет, и вот закону о банкротстве физических лиц исполнилось пять лет. Суды и юристы наработали практику, а закон дополнили. По словам Инны, суды более тщательно подходят к рассмотрению вопроса банкротства. Например, уже года полтора как стали проводить процедуру реализации долей недвижимого имущества.

– Раньше этого не делали, понимая, что долю мало кто приобретет, но сейчас эту практику применяют, – рассказывает юрист. – В Свердловской области примерно год назад был случай: клиент обратился в Арбитражный суд с заявлением признать его банкротом. У него был дом 240 квадратных метров и дворовая территория 20 соток. Так как это единственное жилье его семьи, оно в любом случае остается за клиентом. Однако суд признал возможным поделить дом и участок. Одна часть, с учетом всех жильцов дома (иждивенцев) осталась клиенту, а другая часть ушла под реализацию.

В оковах банкротства

Юрист по банкротству сверлит клиентов взглядом, требует говорит только правду, не скрывать доходов, счетов, имущества, а после еще раз проверяет все данные в соответствующих органах, поскольку бывали случаи… В практике Инны однажды произошел неприятный инцидент, который заставил ее краснеть и бледнеть в зале суда за клиента.

– Я готова была провалиться сквозь землю прямо в зале суда. Судья меня отсчитывала как школьницу, кричала от негодования. Мне было очень стыдно, – призналась адвокат.

Один из клиентов обратился за процедурой банкротства. Он рассказал ситуацию со своей точки зрения: на селе держит бизнес, набрал долгов, но теперь хозяйство в убытке, а предприниматель не справляется с долгами.

– Мы проверили документы, сумма задолженности перед кредиторами составила более 10 миллионов рублей. Однако в процессе реализации имущества арбитражный управляющий выяснил, что незадолго до подачи заявления в суд клиент продал одному из своих родственников акции Газпрома на сумму, превышающую 30 миллионов рублей, – рассказывает о той ситуации Инна.

И это цена «по-свойски», чтобы акции в семье остались. А сколько они стоили на рынке, история умалчивает. Все открылось на суде. Перспектива была следующей: так как сделка была признана недействительной, акции должны были быть реализованы на федеральном ресурсе реализации имущества банкротов. Но сам клиент с согласия арбитражного управляющего раньше, чем были организованы торги, нашел покупателя акций, продал их за сумму, превышающую 50 млн рублей. Затем погасил всю задолженность перед кредиторами до копеечки и вышел из процедуры не банкротом, а человеком, раздавшим все долги.

– Если клиенты думают, что они смогут что-то скрыть, я вас уверяю: сто процентов – этого не будет. Арбитражный управляющий найдет даже маленький дом в деревне в Нижегородской области, который, казалось вам, никто и никогда не сможет найти. Найдет, и дом будет реализован, – убеждает юрист. – Вы должны понимать, что не скроете имущество.

Пока суд рассматривает дело, человек не сможет выехать за границу, он должен находиться на территории Российской Федерации. Но если будет необходимость выехать на рубеж, к примеру, к больному родственнику, то человек сможет получить разрешение на выезд у арбитражного управляющего. Законом это предусмотрено, заявляет Инна. Кроме того, на время судебного рассмотрения, с момента назначения стадии реализации имущества либо реструктуризации, ваши счета будут в распоряжении арбитражного управляющего, который будет их проверять.

– Пугаться этого не нужно, это не блокировка счетов, никто ваши денежные средства не заберет. Арбитражный управляющий будет проверять, не приходит ли вам лимит средств, превышающий вашу способность гасить кредит. Свою зарплату вы сможете снять, но только через управляющего, – говорит Инна.

Другие ограничения вступят в силу после признания вас банкротом. В течение трех лет банкрот не сможет занимать управленческую должность, взять кредит не сможет в течение пяти лет. Кредитная история у банкротов в любом случае уже испорчена, оттого последнее ограничение должников не пугают. Однако бывали случаи, когда не получалось взять кредит у тех, кто обанкротился и уже отсчитал с тех пор положенные пять лет. Тюменец пришел в магазин с женой, хотеливзять технику в кредит, но специалист отказал. Почему?

– Видимо, пять лет еще не истекло. С момента вынесения определения суда о признании банкротом и списании задолженности история клиента хранится пять лет. Через пять лет вы спокойно можете идти и брать кредит. Она не будет положительной, она будет нулевая. Банки иногда отказывают клиентам с нулевой историей. Это я знаю по себе, – делится опытом Инна. – Недавно мне понадобился кредит, но мне отказали все банки, кроме того, в котором я брала кредит в 2012 году, потому что только у них сохранилась информация о моей платежеспособности. В остальных банках мне открыто говорили: «Мы не видим вашу кредитную историю, вы для нас нулевая».

ОФИЦИАЛЬНО

Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в России в 2015 году, по нему избавиться от материальных обязательств могут те, кто скопил долгов на сумму более 500 000 рублей. Вначале люди неактивно пользовались возможностью списать долги, однако сегодня ситуация изменилась.

Весной 2020 года в Тюменской области наблюдался рост банкротств граждан, регион вошел в шестерку лидеров по приросту по стране: за первый квартал прошлого года Арбитражный суд признал банкротами 284 жителя. В сравнении с 2019 годом рост составил 205,4%. По данным Арбитражного суда Тюменской области, в 2020 году заявлений о банкротстве граждан было принято на 81,5% больше, чем 2019 году.

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