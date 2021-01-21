Испытано на себе: как я накопила долгов на 500 тысяч рублей, но смогла подать на банкротство

Банкротство физических лиц в Тюмени: подводные камни в поисках решения финансовых трудностей Фото: Татьяна Коркина

Моя история финансовой несостоятельности начинается в 2013 году, именно тогда я опрометчиво опустошила кредитки. Потом, чтобы их погасить, оформила кредиты, а потом опять свела баланс кредиток к нулю. Сразу отвечу на часто задаваемый вопрос «Куда деньги дела?» – на хлебушек. Доброта, мамино воспитание и отсутствие жизненного опыта велели мне помогать в кризисной ситуации сожителю, которому с постоянной периодичностью не везло с работой. В итоге мужчина, истрепав мои нервы и финансы, удалился восвояси и в кризисной ситуации оказалась уже я. Одна, без работы, в новом для меня городе.

Банк всегда прав

В Тюмени я тогда жила в коммуналке. Зарплата – не больше 18 000 рублей, ведь тогда я только устроилась на новую работу и не могла похвастаться послужным списком. Мой долг был около 300 000 рублей в двух банках, общая сумма платежей в месяц составляла около 10 000 рублей, и это без учета трех пустых кредиток. В общем, перебивалась с копейки на копейку, постоянно занимала деньги, пыталась погасить долги.

Потом шел бой с коллекторами, звонившими с разными предложениями: кто-то рассказывал, какая я дурная женщина самыми эпичными словами, другие будто бы шли навстречу моей проблеме и помогали ее решить. Однажды коллектор сказала, что мне нужно заплатить хотя бы 500 рублей, чтобы «успокоить» банк, но на месте специалисты назвали другую сумму, плюс потребовали оплатить услугу пользования картой, в итоге я вышла из банка вовсе без денег, даже на хлеб не осталось. И хотя финансовые эксперты рекомендуют начинать погашение с большего долга, я с горем пополам закрыла самый маленький, тот самый, из-за которого с меня каждый месяц спрашивали 500 рублей, а забирали по полторы тысячи…

К слову, именно тогда новостные ленты пестрели статьями об ужасных трагедиях, до которых людей доводят долги и коллекторы. В то же время вступил в силу закон о коллекторах, который значительно ограничил их неуемную жажду наживы. Я же стыдилась своей проблемы, мало с кем делилась бедой и в шутку составляла личный рейтинг банков в зависимости от деликатности диалога коллектора с должником.

Помню, как однажды позвонил специалист банка и предложил реструктуризацию кредита: «Только надо подождать три дня, чтобы срок просрочки был 90 дней». Это предложение казалось спасительным на ту пору. Потом и другой банк предложил ту же схему. Оба давали плюсом еще и отсрочку на три месяца.

Опыт дал понять, что эта уловка с реструктуризацией мне не помогла, а лишь увеличила сумму долга. Денег не стало еще больше…

Вслед за реструктуризациями, увеличившими мой долг, последовал другой финансовый кризис: я потеряла работу. В итоге набежавшие пени и проценты довели мой минус до 500 000 рублей. Пошли суды, за ними настало дело для службы судебных приставов. Казалось, мир рушится, нет конца этим бедам. По исполнительному листу одного из банков у меня даже арестовали шубу, и не хватило юридических знаний, чтобы своевременно опротестовать решение приставов (это была моя единственная зимняя одежда в ту зиму, но приставы настаивали, что это предмет роскоши). Закрыли выезд за границу и не было возможности выехать даже в соседнюю страну, где живет мама-пенсионерка. ФССП слезам не верит, приставы настойчиво повторяли, что, видимо, я собралась куда-нибудь в Турцию, вот и рассказываю сказки…

По иронии судьбы именно приставы помогли мне найти работу. Узнав, что я безработная, они выписали мне что-то вроде направления для постановки на учет в Центре занятости населения. Буквально на следующий день там мне дали список вакансий по моей специальности, по первой же из них я благополучно прошла. Эта работа дала мне официальный и стабильный заработок, пусть и не самый высокий доход. Но кто сидел когда-либо без работы, оценит эту возможность по достоинству.

Финансовые эксперты рекомендуют начинать погашение долгов с большей суммы Фото: Татьяна Коркина

Юридическая безграмотность

Беда с кредитами осталась. Теперь стало ясно, что решать вопрос с долгами нужно иначе. Искала юриста, кто уже наработал практику в банкротстве, но дельный специалист мне не попадался.

Помню, как одна дама провела для меня консультацию за 300 рублей, посоветовала написать ходатайство об отмене судебного приказа, каждое обошлось в 500 рублей. Однако каково было мое негодование, когда юрист при мне же загуглила форму написания документа, еле справившись с Вордом, распечатала на принтере листы, потом показала, где подписать, и велела отнести бумажки в мировой суд. Однако и этого я не знала, потому выходит, что юрпомощь оказана. Благодаря ходатайству приставы приостановили исполнительное производство, а мне открыли выезд за границу.

Шубу я «похоронила», она не стоила по деньгам ни суммы долга, ни тех нервов, которые уже на нее потрачены. Однако она ко мне возвратилась, к моему удивлению. Как ее вернуть, мне подсказала судья в зале мирового суда всё по тому же кредиту. Видимо, в тот момент, когда страх уступил место усталости от долгов, судьба вернула мне удачу.

Я пошла в суд с ответственностью о своем проступке: я ведь ни у кого не украла, не мошенничала, не пряталась от банков. Я не справилась с обязательствами, но не казнят же за это… Изложив свою историю судье, я ждала вердикта. Юрист банка сказал, что имущество должников им не нужно, потому шуба моя всё так же на складе лежит (а я всё так же хожу в осенней куртке). Банку нужны деньги, и прямо в суде его представители пошли на мировое соглашение, с меня сняли пени. Мы договорились разбить платежи на части, спустя три месяца я закрыла эту кредитку.

Я попробовала договориться с оставшимися двумя банками по той же схеме. Им потребовалось подать на меня в суд, суду – обязать меня к выплате долга, а после можно было по мере возможности платить по кредитам. Однако юристы банков по очереди стали грозить мне, что подадут исполнительные листы в ФССП, если я не закрою долг полностью. Причем если в устной беседе по телефону мы говорили о мировом соглашении и о том, чтобы я постепенно гасила кредиты, то после суда с меня снова стали спрашивать всю сумму долга, с пени и процентами. И это весной 2020-го, когда никто не знает, какой кирпич упадет на голову завтра…

– Вы же в курсе, что сейчас пандемия, доходы снизились, кризисное время в стране?

– У вас всегда кризис, – парировали «вежливые» специалисты.

Больше всего обескураживало, что сумма росла даже при этих мировых соглашениях, даже в исполнительных листах почему-то цифры плясали… Приведу пример. В 2013 году у одного из банков я взяла кредит 100 000 рублей, плюс оплатила страховку за 10 000 рублей, то бишь задолжала 110 000 рублей. Полгода платила исправно по 5 000 рублей, а потом начались трудности, мой долг стал плодить пени… После реструктуризации банк подал в суд иск с требованием обязать меня вернуть около 79 000 рублей основного долга плюс пени и проценты. Сегодня же, после второго суда, банк требует возместить сумму около 120 000 рублей, включая проценты за пользование кредитом.

Так, стоп. Пора решать вопрос кардинально.

Слово о банкротстве…

О банкротстве физических лиц мне не раз говорил мой старший товарищ, председатель новоуренгойского совета «Защита прав потребителей» Владимир Швецов. Он верит, что этот закон о банкротстве физлиц, вступивший в силу в 2015 году, защищает права граждан. Зная мою историю в малейших подробностях, Владимир Александрович повторял, что на банкротство главное отважиться: собрать необходимые документы – и в путь. Но! Важно проконсультироваться с опытным юристом. Его-то мы и искали, уже вдвоем.

Это действительно непросто – найти хорошего юриста в области финансов. Он должен знать четко все нюансы закона, правильно оформлять документы, владеть историей прецедентов из юридической практики, чтобы предложить подходящий вариант для своего клиента. Помню, как однажды обзванивала юридические компании в поисках адвоката и у меня случился такой диалог.

– С вашими долгами и в вашем положении вам необходимо получить статус малоимущей, а лучше попросить помощи у депутата, чтобы он за вас вступился!

– У вас был подобный случай в юридической практике? Вы так делали с кем-то из клиентов?

– Нет, что вы! Я вообще не занимаюсь банкротством и финансовыми делами. Я – по гражданским делам…

Собственно, просить милостыню и вызывать жалость к себе мне не хотелось. Здоровье в порядке, мозги на месте, работа теперь есть – так о чем мне плакаться перед депутатами? Неужели нет другого, мирного и законного способа решить мою проблему?

Вскоре удача снова улыбнулась: однажды я пришла к маникюрше, а она оказалась юристом в декрете, с кучей долгов, оставшихся после несостоявшегося бизнеса бывшего. Кристина пилила ногти и тараторила о наболевшем – о том, что из последних сил выбивается, копит на юриста, который помогает ей собрать документы в суд. Долг молодой мамы был больше 600 000 рублей, эта сумма точно подходила под закон о банкротстве физических лиц. А вот мои 450 000 рублей ни туда и ни сюда…

– Попробуй подать после 1 сентября 2020 года на внесудебное банкротство через МФЦ, – посоветовала Кристина.

Собрав документы и отвагу, я пошла в МФЦ. Специалист документы приняла, но заявила, что на вопросы ответить не может, они не консультируют. А еще сказала, что, скорее всего, заявление мое останется не у дел, поскольку я без работы не осталась, значит, под действие закона не подхожу. Где они это вычитали, я так и не нашла, но уже через сутки на сайте федерального реестра красовалось мое обращение – отказано.

Я решила позвонить юристу моей маникюрши и проконсультироваться о своей финансовой беде. Описав ситуацию, я услышала:

– Вы не подходите под внесудебное банкротство. Но и обычное банкротство тоже не подойдет, надо где-то взять 50 000 рублей.

– Вы предлагаете сделать мой долг еще больше?

– Ну да. Обратитесь в микрокредитную организацию, всё равно банкротиться. Или можно в долг деньги взять, только нужно свидетельство того, что вы взяли эти деньги, – советовала юрист. – Люди с миллионными долгами приходят и меньше переживают, чем вы.

Я не верила своим ушам. Понимаю, что специалист предлагала схитрить, чтобы мне помочь, но все же… Я не поступала бесчестно и не хочу. Смущала и цена услуги: 80 000 рублей юрист просит за ведение дела, можно в рассрочку, 25 000 рублей пойдет на депозит в арбитражный суд, еще около 15 000 рублей – на публикации в СМИ, где меня объявят банкротом. Выходило примерно 120 000 рублей. Кхе-кхе…. Если бы у меня были эти деньги, я как раз закрыла бы один из кредитов… Кстати сказать, многочисленные конторы, обещающие свободу от кредитных обязательств, берут примерно столько же.

Стоило подумать. Тут скорее вопрос доверия к специалисту, решающему твою финансовую судьбу. Теперь любые материальные вопросы я решала, семь раз отмерив, пятьсот раз посоветовавшись. К этому времени я стала спокойно рассказывать о своем финансовом положении и узнала, что среди моих знакомых немало людей сидят в кредитах, ищут выход из положения, некоторые обращались к юристам.

Финансовые эксперты рекомендуют начинать погашение долгов с большей суммы Фото: Татьяна Коркина

Кто ищет, тот найдет

Один из них привел меня к практикующему юристу в области банкротства физических лиц Инне Джомаевой, которая занимается такими делами с 2016 года. При личной встрече, ознакомившись с документами, Инна сказала, что мне можно делать банкротство.

– Если у вас задолженность больше 500 000 рублей и вы не справляетесь с платежами, согласно закону о банкротстве вы обязаны подать в арбитражный суд заявление о признании вас несостоятельным. За это даже есть уголовная ответственность – уклонение от уплаты долговых обязательств. Если у вас задолженность менее 500 000 рублей – это ваше право. То есть вы можете пойти, а можете не пойти, – говорит Инна.

Стоимость ее услуг оказалась дешевле. Инна тут же предоставила мне список документов из 23 пунктов, которые необходимо собрать для суда. Разъяснила нюансы: есть два варианта. По первому оформляете доверенность на юриста и он сам занимается сбором документов, представляет интересы клиента в суде, доводит дело до конца – стоимость такой услуги 60 000 рублей, можно в рассрочку. Второй вариант обойдется в 40 000 рублей, юрист поможет собрать пакет документов, составит заявление в суд, а в суде будете представлять себя сами. В том и другом случае на счет арбитражного суда вы должны положить депозит 25 000 рублей, плюс оплатить госпошлину. И также надо будет оплатить публикации в СМИ, где вы объявляете себя банкротом (9 000 – 12 000 рублей). В любом случае услуга оказалась дешевле.

Подумав еще пару дней, я решила довериться юристу. Подкупило то, что она занималась делом о банкротстве знакомого. А еще, что она демонстрировала опыт, рассказывала о других случаях, о клиентах – будто рыба в воде плавала. Позже Инна призналась, что любит заниматься именно банкротством физических лиц. У каждого свое предназначение в жизни…

Я решила, что будет ценнее сохранить нервы, износившиеся за семь лет долговой каторги, и время, потратив его на работу. Потому поручила юристу полное ведение дела, оформив на нее доверенность. Удивительно, но даже на этом этапе выяснились нюансы: мой юрист и нотариус спорили по телефону о формулировках на бумажке. Я еще раз утвердилась во мнении: мир юриспруденции для меня инферно, будто слушаешь белый шум…

Собрав весь пакет документов за десять дней, Инна пригласила меня на подписание заявления в суд. Папка получилась внушительная, и это притом что никакого имущества у меня во всей России-матушке так и не нашли (в шутку мы верили в чудо о неожиданном наследстве богатого родственника). Инна разъяснила значение всех справок, на следующий день направила их в арбитражный суд. Семь лет хождения вокруг да около, а тут – процесс пошел. Спустя две недели, после проверки документов, судья назначила рассмотрение дела о банкротстве.

В следующем материале читайте подробности о том, насколько чаще тюменцы стали подавать заявления на банкротство физических лиц, чего опасаются должники, а также почему нельзя врать суду о наличии имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано на себе: Как я стала банкротом и избавилась от долга в миллион рублей

Рассказываем о плюсах и минусах процедуры, спасающей от непосильных финансовых обязательств (подробнее)

«Обратиться за помощью может каждый»: разбираемся, насколько доступно и оправдано банкротство физических лиц

Директор федеральной сети помощи должникам «ОК Банкрот» объясняет, когда можно снова открыть ИП и почему никто не заберет у должника холодильник и квартиру (подробнее)