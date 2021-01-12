Хип-хоп уже второе десятилетие является самым популярным жанром, его исполнители из местных андеграундных ноунеймов превращаются в звезд первой величины, обладающих огромной фанбазой, а их образ диктуется современной модой.Созданный ямайскими диджеями хип-хоп во всех различных его проявлениях (граффити-танец, диджей и МС) впервые раздался в «черном» квартале Бронкса (Нью-Йорк). Недолго думая, внимательно наблюдая за популярностью рок-групп, исполнители африканской музыки начали собираться в собственные бэнды. Под африканские барабаны они рифмовали тексты на остросоциальные темы.Но рэп появился в 80-х, когда диджей поверх своей дорожки (миксов) начитывал текст. Зачастую составляющей текста был протест, который перекочевал из рока, а такой стиль исполнения стали называть гангста-рэп. Афроамериканцы, принимающие на себя удар социальной несправедливости, нелестно высказывались о правоохранительной системе органов. Доходило до того, что некоторые коллективы воспринимались как явная угроза общественному порядку за резкие призывы, например, покончить с полицией или подстрелить копа. В ответ на обвинения в экстремизме артисты говорили, что просто описывают то, что происходит на их улицах. Но оказалось, что вне зависимости от цвета кожи социальной несправедливости и бедной жизни страдают все расы. Как Элвис Пресли ворвался в мир африканской музыки, так и Эминем стал зачитывать свои тексты наравне с черными братьями, что предзнаменовало превращение рэпа в мультикультуру и массовое творчество.По традиции, все западные жанры, прежде чем дойти до провинции, осваиваются в городах-столицах. Принято считать, что основателем российского рэпа является Децл, но на исходе 90-х опробовать эксклюзивный жанр пытались многие. Например, пробовала это такая интересная исполнительница, как «Лика МС». Однако запомнилась она лишь своими эротически-провокационными костюмами с компакт-дисками на груди вместо бюстгальтера.Середина двухтысячных – это не только готы и эмо, именно в это время русский рэп образует свою большую вселенную (гангста-клубный-пацанский) и приобретает очерки национальной музыки, заменяя молодежи все остальные жанры. В Ростове появляются более известные «Баста» и «Каста», а также «Крестная семья» и «Ю.Г.». В Екатеринбурге – «ак-47», которую в 2011 году даже попробует запретить будущий мэр города Евгений Ройзман. В Перми появится гангста-рЕпер «Сява», продемонстрировавший своим треком «Бодрячком» образ гопника. Страшно представить, сколько людей, слушая эту запись в подъезде, воспринимали всерьез начитанный текст, не понимая иронии заложенной автором.В Сибири же, еще при живой легенде Омска Егоре Летове, поколение миллениума продолжает традицию андеграундной музыки. Так, уже к середине нулевых Омск обладает россыпью популярных рэперов и различных групп. Самыми известными из них являются «Бледный» и «Ант» с созданными ими коллективами «25/17» и «Лед 9». Пока многие московские исполнители тонут в потребительской утопии, в Омске читают про победивший пластмассовый мир, серый город и русский характер. В 2008 «Ант» побеждает в проекте Муз-ТВ «Битва за респект», демонстрируя слушателям совершенно другой рэп, не похожий на те, что крутят по музыкальным каналам.Тюмень к середине нулевых – уже не провинциальных городок с 400 тыс. жителей, а огромный региональный центр, подхватывающий все культурные феномены за кратчайшие сроки. Развитие интернета дало старт не только геймингу, видеоиграм и компьютерным клубам, но и позволило узнавать людям по всему миру о популярных трендах и моде. Теперь, вместо сибирского панка и в целом русского рока, молодежь отдавала предпочтение хип-хопу. Молодое поколение легко меняло черные джинсы, футболки с символикой рок-групп и косухи на спортивные костюмы, майки и толстовки. Начали появляться любительские исполнители, которые проводили мини-концерты в клубах и парках.Настоящим прорывом хип-хопа в Тюмени был промежуток времени в начале 2010-х, когда во всех школах в любом классе находились юные любители «пацанской» музыки, а вишневые пятерочки, оборудованные стереоустановками, бросали дрожащий бас на всю улицу. Теперь вместе с «ак-47» и «Кастой» на слайдерах и первых смартфонах раздавались треки тюменца Вити Матанги. Артист андеграундной культуры, как и прошлые музыкальные легенды Тюмени, не очень публичная личность, которая почти не выступает на публике.Его речитатив похож на ростовских и свердловских исполнителей, но при этом наделен тематикой своей малой родины, как и у других сибирских исполнителей. В частности, в его текстах обозначаются места его проживания, а именно район Дом обороны, река Тура или Цветной бульвар. Но основной темой песен служила сама жизнь исполнителя и проблемы новой России.От незнания работы рынка, перспективных сфер и непонятной свободы многим людям молодого возраста приходилось искать себя через груду ошибок, которые не всегда приводили к позитивному концу. В треках встречались проблемы домашнего насилия, злоупотребления вредными привычками и другие темы, связанные с низкой социальной ответственностью. Но, в отличие от своих сибирских коллег, треки Матанги казались позитивными, качающими, более динамичными, что заставляло молодое поколение смотреть на такие вещи сквозь собственную примитивную призму восприятия, видя в этом не проблему, а прелести взрослой жизни – ведь можно ругаться, пить и курить, разве это не свобода?Смена темы изложения проникала в регионы и предвещала начало новой музыкальной волны, основанной на развлечениях, монотонного бита и деградации текста. Макет становится реальностью, а люди карикатурно расслабляются, видя украшенный забор, который отдаляет их от действительности. Приходит все к тому, что в 2010-х рэп станет главной музыкой поколения, сбросив с престола рок-музыку, но это уже совсем другая история.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛетов, Дягилева, Немиров: что представлял собой сибирский панк, «столицами» которого были Тюмень, Омск и НовосибирскОтголоски молодежного течения слышны до сих пор (подробнее)Рэп-баттлы: в чем смысл выступлений и почему они так популярны?Отвечаем на пять простых вопросов о рэп-баттлах (подробнее)Подо что было стыдно танцевать в 90-е, а сейчас это суперхитыНи одна дискотека ни в мегаполисе, ни в деревне Нижние Котлы не обходилась без этих хитов. А какие под них исполнялись танцы! В России продолжается ностальгия по лихому времени – 90-м. В основном ей предаются представители поколения Y – так называемые миллениалы, для которых то время было беззаботным детством или юностью (подробнее)