Отголоски сибирского панка всё еще слышны во всех уголках бывшего Советского Союза, но что собой представляет авангардная и андеграундная сцена, не знают многие. Впрочем, и само определение «сибирский панк» не поддается четкому объяснению.Панк-рок зародился в Британии еще в конце 60-х, а его анархичность и агрессия в совокупности с внешними яркими образами распространились во второй половине 70-х. В Советский Союз панк, как и другие жанры леворадикальной западной музыки, пришел с опозданием и только в города-столицы. Чуть позже пластинки британских панк-групп приходят и в Сибирь, где им суждено повлиять на зарождение нового течения – «сибирский панк». Главными столицами сибирского панка принято считать Новосибирск, Омск и Тюмень.Справедливо отметить, что самой известной фигурой сибирского панка был Егор (Игорь Фёдорович) Летов и его группа «Гражданская оборона».Творчество Летова во многом отождествляло настроение и быт людей в исторической прогрессии. Словно чувствовали нутром, понимали с полуслова, а многие проделали тот же путь от анархизма и максимализма до полного принятия себя и отрицания рамок плохого и хорошего, как бы взрослея с новым героем поколения.В Новосибирске появилась рок-героиня Янка Дягилева с акустическими балладами и более прямыми грубыми словами в тексте, которые, казалось бы, не присущи прекрасному полу и трудно подходили под представление о советской девушке. Свои первые записи она делала в студии Егора, а вскоре у них завязались отношения. В 1988 году на тюменском фестивале, названном некоторыми «тюменским Вудстоком» в честь известного рок-фестиваля в Америке, Янка впервые выступила на сцене ДК «Нефтяник».Тогда в Тюмени уже образовалась и своя тусовка из не менее известных групп, таких как «Инструкция по выживанию», «Кооператив «Ништяк», «Культурная Революция» и других.Перед тем как в Тюмени произошло нашествие панка, это был самый обычный провинциальный город, не обладающий хоть какой-то художественной практикой. Но это время совпало с освоением Севера, а Тюмень стала центром управления. В городе находилось множество учебных заведений, соответственно, и приличное количество талантливых, юных и жаждущих творчества людей. Одним из таких студентов был Мирослав Немиров, выпускник Тюменского госуниверситета кафедры филологии, который смог завлечь других людей в свои творческие ориентиры.В 1985 Немиров открывает рок-клуб. Он договаривается с давним знакомым, председателем комитета, историком Сергеем Туровым о выделении им места для репетиций. Репетировать, конечно, не собирались, и говорить, что создание клуба было лишь одержимостью творить, будет ложью.На самом деле история «рок-клуба» началась в 1983 году, когда несколько студентов ТюмГУ, которым было негде жить, а также страшно скучно по вечерам, придумали устраивать попойки у различных знакомых и друзей. Такие посиделки стали постоянными в расписании студентов. Но вот проблема: многие начали устраивать личную жизнь, соответственно, такой альтернативный вид жизни уже не подходил молодой семье. Так Немиров остался без места, где можно было выпить. «На улице ох, не повыпиваешь – необходимо отапливаемое и защищенное от ветра помещение», – написал Немиров в своей «Большой Тюменской энциклопедии». Тогда-то ему и пришла идея создать рок-клуб, где и продолжилась всё та же веселая традиция с прослушиванием музыки и выпивкой алкоголя, пока не пришлось проводить отчетное мероприятие…12 апреля 1986 года могло стать днем заката только что зародившегося клуба и его группы «Инструкция по выживанию», которая собиралась исполнить рок-пьесу со всеми жанрами – от рок-н-ролла и фолка до панка и новой волны. Главным нонсенсом того концерта стало место проведения, а именно отделение тюменского физфака. Нелогичным и провокационным в этом концерте было всё, учитывая время его проведения, когда информация о таких выступлениях передавалась в виде слухов, а представить такой перформанс в стенах государственного учреждения было невозможно. В итоге концерт состоялся на славу, молодая публика была в восторге, а вот областному комитету КПСС и КГБ такая выходка явно не понравилась, учитывая то, что до этого подобных инцидентов в Тюмени не возникало.Через некоторое время после концерта главных затейников мероприятия начали отчислять из университета и отправлять в армию, а основатель рок-клуба Немиров уехал работать в Надым.Казалось, что всё на этом и закончится, но вскоре один из участников «Инструкции по выживанию» Роман Неумоев заново собирает группу. Как возродившийся Феникс, новое рок-движение буквально из пепла начинает ударную пятилетку.Вскоре в Тюмени проходит ранее упомянутый «тюменский Вудсток», где собираются ведущие группы сиб-панка. Волосатые, изрисованные красками панки пели антикоммунистические, анархистские и просто агрессивные песни, которые уже никто не запрещал. Теперь музыканты играли то, что им хочется, а уж про составляющие культурные направления в их творчестве можно писать отдельную статью. В это время в стране были кризисные моменты, поэтому искусство в своей творческой свободе развивалось со стремительной скоростью. К сожалению, также стремительно оно и угасло.В первую половину 90-х сибирский панк пользовался большой популярностью, а музыканты выступали за пределами России, но добиться признания и обрести фанатов по всей стране удастся только «Гражданской обороне», в частности Егору Летову. В 1993 году создается социально-музыкальное направление «Русский прорыв», после внутриполитического конфликта в стране. Разочаровавшиеся в демократических взглядах страны «Гражданская оборона», «Инструкция по выживанию» и «Родина» продвигают национал-коммунистические идеи. Со временем данное движение теряет популярность и в 1998 году распускается.В новое свободное время панк приобрел новый стиль как в звучании, так и во внешности, а советские тексты под музыку из старого оборудования слушать было немодно. Ко всему этому открылся железный занавес, приехали «Металлика» и Оззи Осборн, которые затмили не только сибирский панк, но и большинство русской музыки в целом.Сибирское движение осталось в андеграунде, в XXI веке активную деятельность вел лишь Летов, выпустив два лучших альбома – «Долгая счастливая жизнь» и «Зачем снятся сны?». Это был новый уровень как в инструментальном, так и в текстуальном плане. Здесь всё не так, начиная от мягкости и мелодичности саунда до текста. Это уже то новое, которое могло показать сибирский панк с новой стороны. Здесь уже не с кем воевать, что и доказывает текст, в котором нет ничего, кроме потока сознания. Это сознание, что ли, свыклось с собой, нашло себе место и уют.Сибирский панк, не став популярным движением, как ни парадоксально, остается актуальным и бессмертным для русской души. После смерти главной иконы движения Егора Летова про сибирскую музыку стали забывать, хотя отдельные музыканты по сей день продолжают свою деятельность. Тематическая составляющая текстов песен из холодной Сибири то и дело появляется у современных исполнителей, будь то «Ленинград», Гречка или Noize MC. Теперь стоптанные ботинки и стираные карманы сменились на белые айфоны и наборчик LEGO, а слова, предававшие смысл, снова истлели. Похоже, навсегда.