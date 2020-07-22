«Кормилица» рыжего «Иванушки», модель мировых брендов и обладательница длинных ног: что известно о тюменках, претендующих на титул «Мисс офис – 2020»

Каждый год прекрасные обитательницы тюменских компаний участвуют в кастинге Международного конкурса красоты «Мисс офис». Не спасовали организаторы 11-го сезона и в непростой 2020 год – впервые отбор участниц по всей стране прошел дистанционно. В Топ-100 самых красивых девушек из России и зарубежья вошли три тюменки. Зоркие поклонники конкурса в соцсетях отметили, что все полуфиналистки из Тюмени – горячие брюнетки!

Знакомимся ближе с девицами, которые представят Тюмень на престижном конкурсе красоты.

Анастасия Семянива, 27 лет. Ведущая и корреспондент телеканала «Тюменское время»

Эта красотка умудрилась накормить сладеньким самого Андрея Григорьева-Аполлонова. Фото: @anastasia_semyaniva в Instagram

Девушка увлекается кулинарией. Ну как увлекается… Эта красотка умудрилась накормить сладеньким самого Андрея Григорьева-Аполлонова. Тогда Настя, будучи студенткой, боролась за победу в финале телепроекта «Кондитер-3» на канале «Пятница!», она вошла в Топ-5 кондитеров России. У Семянивы собственная кондитерская, в которой она на заказ готовит изысканные десерты, не уступающие в красоте самой Анастасии. Потому что «еда должна быть стильной!», считает тюменка.

– Завтра мне обязательно будет мало того, что казалось достаточным сегодня. Я постоянно нахожусь в погоне за мечтой, за достижениями, за лучшей собой. И вот мое очередное, еще маленькое, но уже достижение: я стала полуфиналисткой Международного конкурса «Мисс офис». А скоро развернется настоящая, кровавая бойня среди этих нежных, утонченных, женственных, офисных сотрудниц! – написала Настя в своем Instagram.

Кристина Пандырева, 27 лет. Офис-менеджер в агентстве недвижимости

На снимке Кристина с сестрой Настей. Фото: @mrs.blacki в Instagram

Офис-менеджер звучит скромно, что еще больше украшает девушку, которая к тому же руководит модельной академией, да и сама, собственно, профессиональная модель с 19-летним стажем работы. Сотрудничала с крупными модельными агентствами iModels, Iconic, Vida Models, участвовала в показах от Gloria Jean, Calvin Klein, Кира Пластинина, Kenzo, Moschino, Adidas, Mango, Zara, Abercrombie&Fitch, Guess, Hollister, Lacoste, Массимо, Colin’s, а еще отказалась стать ангелом Victoria's Secret. Конечно, она очень спортивна. Известно, что Кристина переехала из Германии в Тюмень. А еще – ух! Однажды прошла открытый кастинг «Битвы экстрасенсов».

– Мои предки были дворянами и почти все старинные достопримечательности Тюмени принадлежали моей семье, – заявила Кристина в своем Instagram.

Ольга Туребекова, 26 лет. Специалист по расчетам кровельных работ в строительном магазине

Оля дважды претендовала на титул «Мисс Тюмень». Фото: @olga_nacheku в Instagram

Стройняшка и обладательница впечатляюще длинных ног Оля в свои 26 лет уже трижды становилась участницей конкурсов красоты. Девушка дважды претендовала на корону «Мисс Тюмень», но самой крупной победой пока остается титул первой вице-мисс на международном конкурсе красоты и таланта «Мисс Азия-Урал 2015». Судя по Instagram красавицы с восточными корнями, тюменка безудержно влюблена. Среди ее увлечений – фитнес, чтение, пошив одежды и рисование, но кажется главной особенностью Оли является легкий характер с отличным чувством юмора.

– Забавы ради я отправила ответ на таргет рекламу «Мисс офис» и забыла. Ну кто меня знает очень близко, тот понимает, как я дышу на сцене. Сегодня мне написала моя @balovackaya_a_a [прим. редакции «Мисс офис Тюмень – 2019» Анастасия Баловацкая] и удивила тем, что оказывается началось голосование, и я уже в нем. Просто кто-то не проверяет почту. Вполне возможно, что это будет уже четвертый конкурс в моей жизни. Поэтому хочу вам помочь с выбором участниц. Просьба проголосовать за предпоследнюю черненькую девчушку, – вот так, будто в шутку, красавица оказалась в Топе-100 самых красивых девушек России и зарубежья по версии «Мисс Офис».

Как сообщили организаторы, интернет-голосование полуфинала состоится в сентябре 2020 года на сайте www.missoffice.org. В финал отберут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2020», главный приз – 2 миллиона рублей и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса. В финале также разыграют путешествия, MacBook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды и косметические наборы.

А ЕЩЁ…

В 2019 году в финале «Мисс офис» наш регион представила Анастасия Баловацкая, на котором получила два титула. Один из них – «Выбор Passion.ru»: свою победительницу выбирали читатели интернет-журнала. Вторую награду девушка получила от членов жюри за костюм на дефиле, признав его лучшим, а тюменке присвоив титул «Мисс стиль». Сама Баловацкая о конкурсе высказалась так:

– Конкурсы красоты – субъективная штука. Совершенно неважно какое ты место занял, всегда для кого-то ты будешь лучшей, а кто-то будет болеть за твоих конкуренток.