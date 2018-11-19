Студентка ТИУ выиграла корону «Мисс Тюмень-2018»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-19T15:56:26+03:00

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Финал городского конкурса красоты «Мисс Тюмень-2018» состоялся накануне, 18 ноября в МТЦ «Космос». На звание победительницы претендовали 360 горожанок, но до финала дошли лишь 12 красавиц.

Конкурсный отбор по традиции состоял из презентации участниц, интеллектуального конкурса, творческого задания и дефиле. Одна из девушек, 23-летняя Анастасия Баловацкая в итоге получила не только заветную корону ручной работы, но и предложение руки и сердца. Молодой человек, который пришёл поддержать свою возлюбленную, решил украсить вечер, сделав ей предложение руки и сердца прямо на цене, после оглашения решения жюри.

- Я получала удовольствие от всего, что происходило. Была собой, — после конкурса поделилась впечатлениями красавица. На вопрос о том, будет ли она покорять мир дальше, отвечает: «А почему бы и нет?!».

Со своим возлюбленным Настя познакомилась в Московской школе управления «Сколково» меньше года назад.

- Для меня его выход на сцену стал настоящим шоком. Я действительно не ожидала такого развития событий. Почти половина зала были мои друзья и коллеги, и для них это тоже стало настоящим сюрпризом, — рассказала девушка.

Зато победа, по словам тюменки, напротив, была ожидаемой. Анастасия целенаправленно готовилась к участию в конкурсе и рассчитывала завоевать очередной титул.

- Я не первый раз участвую в конкурсах красоты. Это уже третья большая победа. Первый мой конкурс был в 2014 году — «Мисс Нефтегаз», потом я участвовала в областном конкурсе «Имидж», а в 2016 году получила титул «Краса студенчества УРФО». В этом году я решилась принять участие в конкурсе «Мисс Тюмень» — это была моя давняя мечта, — отмечает студентка.

Второе место в конкурсе «Мисс Тюмень-2018» заняла Александра Першина, третье — Регина Тигишвили. Обе девушки недавно участвовали в региональном отборе на главный национальный конкурс красоты. Вместе с Анастасией Баловацкой они теперь собираются на дополнительном кастинг в столицу.

Отметим, Анастасия Баловацкая с четырёх лет занимается эстрадным вокалом, посещала театральную студию и танцевала. Первое высшее образование получила в Тюменском индустриальном университете по специальности «Управление персоналом», сейчас учится в магистратуре ТИУ по программе «Нефтегазовое дело» и столичной бизнес-школе «Сколково». Учёбу Анастасия совмещает с работой в родном университете в должности исполнительного директора Ассоциации выпускников вуза. Совсем недавно она окончила тюменское отделение Санкт-Петербургской школы телеведущих. В будущем «Мисс Тюмень-2018» мечтает открыть свой театр моды.