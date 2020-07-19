«Ура, дождь!»: в Тюмени прошел ливень
Раскаты грома, сверкание молний, поднявшийся ветер оповестил тюменцев о надвигающейся грозе. Многие жители областной столицы вздохнули с облегчением, ведь жара в Тюмени стоит уже две недели, воздух прогревался до +35 градусов.
Тюменцы ждали дождя еще неделю назад, когда МЧС разослало сообщения жителям о надвигающейся грозе. Однако тучи обошли стороной город, солнцепек продолжился, не дав передохнуть утомленным зноем людям.
На эти выходные МЧС предупредило об аномальной жаре, в субботу и воскресенье на юге Тюменской области солнце все так же жарило землю, нагревая воздух до +35 градусов.
Около 21:30 над Тюменью нависли грозовые облака, поднялся ветер и пролился дождь. В соцсетях тюменцы делятся этим событием, выкладывают фото. Ливень обильно освежил центр города, а вот окраины лишь слегка. Люди писали:
– Дождались дождя, надоела эта жара.
– Ливень прям! Наконец-то!
– У нас в Антипино на работе нету дождя, вокруг обходит.
– Ну, так приезжайте в центр, тут есть.
– Наконец-то сбылось предсказание синоптиков.
– Широтную как всегда обделили.
– Широтная, Монтажников – так чуток асфальт смочило.
– На Московском только поморосил.
– В Зареке классный прошел, с грозой. Ничего видно не было.
– Оборона нет дождя, гремит.
– А у меня складывается ощущение, что не в Тюмени живу... Дождя нет.
– Когда на Лесобазу дождь придёт? У нас тут тока гремит.
– Всё, тучка отстрелялась.
Напомним, ранее МЧС также предупредил о кратковременных дождях и грозах с порывами ветра 15-20 м/с. Сегодня ночью температура воздуха понизится до +19 градусов, также возможен дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU