2020-07-19T21:03:39+03:00
Общество

«Ура, дождь!»: в Тюмени прошел ливень

После аномальной жары тюменцы с радостью встретили прохладу дождя
Ирина Ромашкина
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Сегодня ночью температура воздуха понизится до +19 градусов, также возможен дождь. Скриншот видео из соцсетейСегодня ночью температура воздуха понизится до +19 градусов, также возможен дождь. Скриншот видео из соцсетей
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Раскаты грома, сверкание молний, поднявшийся ветер оповестил тюменцев о надвигающейся грозе. Многие жители областной столицы вздохнули с облегчением, ведь жара в Тюмени стоит уже две недели, воздух прогревался до +35 градусов.

Тюменцы ждали дождя еще неделю назад, когда МЧС разослало сообщения жителям о надвигающейся грозе. Однако тучи обошли стороной город, солнцепек продолжился, не дав передохнуть утомленным зноем людям.

На эти выходные МЧС предупредило об аномальной жаре, в субботу и воскресенье на юге Тюменской области солнце все так же жарило землю, нагревая воздух до +35 градусов.

Около 21:30 над Тюменью нависли грозовые облака, поднялся ветер и пролился дождь. В соцсетях тюменцы делятся этим событием, выкладывают фото. Ливень обильно освежил центр города, а вот окраины лишь слегка. Люди писали:

– Дождались дождя, надоела эта жара.

– Ливень прям! Наконец-то!

– У нас в Антипино на работе нету дождя, вокруг обходит.

– Ну, так приезжайте в центр, тут есть.

– Наконец-то сбылось предсказание синоптиков.

– Широтную как всегда обделили.

– Широтная, Монтажников – так чуток асфальт смочило.

– На Московском только поморосил.

– В Зареке классный прошел, с грозой. Ничего видно не было.

– Оборона нет дождя, гремит.

– А у меня складывается ощущение, что не в Тюмени живу... Дождя нет.

– Когда на Лесобазу дождь придёт? У нас тут тока гремит.

– Всё, тучка отстрелялась.

Напомним, ранее МЧС также предупредил о кратковременных дождях и грозах с порывами ветра 15-20 м/с. Сегодня ночью температура воздуха понизится до +19 градусов, также возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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