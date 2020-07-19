Погода на 19 июля в Тюмени: ждем дождя, аномальная жара продолжается

МЧС вновь предупредило об аномальной жаре, которая стоит в регионе уже вторую неделю. Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 19 июля, в Тюмени ожидалось долгожданное ослабление температуры воздуха, однако небесная канцелярия решила иначе. Уже в семь утра столбики термометров поднялись до +25 градусов, облачности нет, а на день синоптики обещают до +32 градусов. Региональное МЧС вновь предупредило об аномальной жаре, которая стоит в регионе уже вторую неделю.

– Опасные явления: 19 июля на юге Тюменской области местами и в Тюмени ожидается опасные явления – аномально жаркая погода, средняя суточная температура воздуха выше нормы на десять и более градусов, – передает главное управление МЧС по Тюменской области.

Согласно прогнозу погоды, дневная температура сегодня доберется на термометрах до отметки +32 градусов, а местами в регионе солнце прогреет воздух до +36 градусов. Местами будет облачно, ветер тихий, восточный 1-2 м/с. МЧС также предупреждает о кратковременных дождях и грозах с порывами ветра 15-20 м/с. Ночью температура воздуха понизится до +19 градусов, ветер изменится на северо-восточный 1-2 м/с, в Тюмени возможен дождь.

Солнце сжалится завтра: температура днем 20 июля не поднимется выше отметки +26 градусов, a ночью не опустится ниже +13 градусов. 21 июля, в течение суток ожидается переменная облачность, ночью +14… 16 градусов, днем +25… 27 градусов. 22 июля будет так же облачно ночью +14… 16 градусов, днем +26… 28 градусов.

А ЕЩЁ…

Региональное МЧС рекомендует:

1) При сильной жаре избегайте воздействия повышенной температуры. Носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.). Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

2) Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте алкогольные напитки – это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Рекомендуется употреблять больше воды, избегая газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

3) Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов и других объектов массового пребывания людей, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

4) Чтобы избежать тепловое поражение (признаки – общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс), следует пить воду небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая ее во рту.

5) Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +40 градусов и выше. В то же время температура воды составляет +22 … +26 градусов. Таким образом перепад температур составляет от 25 до 30 градусов.

– Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста. Если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам 101 и 112, – рекомендовали спасатели.