«Всем псам пёс»: в Тобольске местный «Хатико» 11 лет ждёт погибшего в ДТП хозяина

Пёс по кличке Мишка преподает людям урок преданности: вот уже 11 лет он без устали ждет своего хозяина на месте, где когда-то погиб тоболяк. Историю мохнатого товарища в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте» рассказал один из опекунов пса, который ежедневно его подкармливает.

– Эта история, трогательная до слёз. Может, кто-то знает про это, но я так мельком слышал то, что этот пёс всем псам пёс. Его хозяина сбил автомобиль, не знаю, в каком году и где, вроде возле Увата. Этого пса человек кормит каждый день, – пояснил автор опубликованного видео Юрий Суворов.

Верный пёс ждет своего погибшего хозяина на трассе. .Видео Юрия Суворова из паблика "Типичный Тобольск" "ВКонтакте"

Многие с состраданием отнеслись к душевному видео. На нем видно, что водитель останавливается на трассе, зовет Мишку к себе, открывая перед ним пакет с вкусностями. Собака осторожничает, затем подходит и ест угощение.

Один из местных жителей, Сергей Панов, рассказал, что Мишку многие знают и подкармливают. Псу помогают дорожные рабочие, сотрудники скорой помощи, ветеринарная служба из Тобольска, а особенно водитель маршрутного такси из Уватского района Ризван. Сейчас верный пёс обитает на обочине федеральной трассы Тобольск – Туртас.

– Его хозяина сбили весной 2009 года на пешеходном переходе, когда тот шёл на рыбалку, на речку Аремзянка около деревни Шестакова. Действительно, его сбил кортеж, но не известно чей. Первые два года он жил на остановке. Потом вырыл нору и жил около неё примерно пять лет, – пояснил Сергей.

Многие узнали Мишку, его история знакома землякам. Не раз его пытались приручить новые хозяева – забирали, кормили, ухаживали. Но верный друг убегал вновь на трассу.

– Это собака уже живёт так лет семь-восемь. Я год назад работал в дорожной службе и отработал четыре года. Все четыре года её видел на одном месте. Много раз её пытались забрать, но никому не даётся, убегает сразу, – рассказал Раиль Шихов.

Рабочие не раз делали ему будку, чтобы пёс не мёрз зимами.

– Он будки не признает, делали ему и их, и лежанки. В них он не живёт, да и дорожники постоянно их сносят. Одно время на зиму его кто-то из рыбаков забирал, но он все равно возвращается на трассу, – рассказала Наталья Зорина.

Тоболяки обсуждают историю местного Хатико. Скриншот

Кто-то сравнил Мишку с Хатико – собакой, о которой снят одноименный фильм. Припомнились и отечественные аналоги в творчестве российских исполнителей.

– Точь-в-точь история, как из песни «Рок-острова», песня называется «На кольцевой», – вспомнил похожую историю Юрий Савин.

– Я вообще за то, чтобы этому псу поставили памятник, – считает Егор Румянцев.

– Верности нам у собак нужно ещё научиться, – заметила Регина Рахимова.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о похожей истории пса, который жил на трассе Тюмень – Омск. По одной из версий, у сибирского «Хатико» погиб хозяин и малыш до сих пор надеется, что тот всё-таки вернётся. А на Ямале в прошлом году спасли собаку, которая семь лет жила в яме уличного туалета. Его назвали Граф Монте-Кристо.

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