«Служу России!»: как у дворняги закончилась собачья жизнь

Небеса уже затянуло, в телефоне – сообщение от МЧС, предупредившее о шторме. Нужно спешить, но за минуту до первой июньской грозы тюменка увидела жалостливую картину. Сжавшись в клубок от холода и страха, у подъезда лежала маленькая собачка, совсем щенок. Пройти мимо и выкинуть из головы щемящий сердце образ? Такое у Ани не в правилах.

– В такие моменты мне кажется, что меня Бог на вшивость проверяет. Я не могу пройти мимо. Взяла под мышку, села в машину, и ливанул дождь! – вспоминает девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/785819" frameborder="0"></iframe> Не смогла пройти мимо собачьей беды. А теперь питомец отплатит добром на службе в Росгвардии.Прогнозировали шквальный ветер, было предупреждение от МЧС об ухудшении погодных условий. В районе Дома Обороны, со слов Ани, бушевал ураган. Как только она усадила собачку в машину, хлынул ливень.

Некоторое время Аня ходила по округе в поисках хозяина, гуляя с новым четвероногим другом под мышкой. В местных дворах на Чернышевского собачников много, а по внешнему виду пушистой подружки было видно, что она не совсем бродячая. Она даже на лайку похожа, что-то есть в ней такое породистое, даже ушки стоят смирно! Здесь немало частных домов, может, она сбежала со двора?

Аня не впервые помогает братьям нашим меньшим. Она развесила объявления на остановках о том, что потерялся щенок, рассчитывала, что кто-то отзовется. Но никто так и не позвонил. Спустя неделю девочке дали имя Гера, в честь первой собаки семьи.

Поначалу Геры была совсем глупышкой, но быстро освоилась у умелых собачниц. Фото Анны Луганцевой

Гера жила у бабушки. Поначалу собачка была вовсе несмышленой. Когда ее впервые вывели на прогулку, ее ждало невообразимое испытание – спуститься с пятого этажа. Казалось, Гера прежде лестницы в глаза не видела и не знала, как ею пользоваться. Однако питомец быстро адаптировался к новым условиям, показывал ум и способность к дрессировке. Гера даже стала понимать команды, а уж лестницу и подавно победила.

Пока Гера осваивалась в новой собачьей жизни, ей подыскивали хозяина на «Авито». Спустя две недели отозвался парень, на аватаре – фото мужчины в военной форме. Бабушке он сказал, что смотрел много собак, а Гера ему больше всех понравилась. Пришел парень. «Видно, что он хороший», – заверяла бабушка. Но Аня не унималась – ей нужны были доказательства гуманности нового хозяина Геры.

Аня позвонила новому владельцу питомца, чтобы удостовериться, что животное попало в хорошие руки. Попросила отправить фото, рассказать, как себя чувствует собачка. Мужчина ответил почти «по форме»: «Она – служебная собака, проходит обучение у кинологов, теперь с ней точно будет всё хорошо!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/785820" frameborder="0"></iframe> Гера стала быстро осваивать команды.

– Мне кажется, это нормальная практика. Я переживаю: откуда мне знаю, может, человек неадекватный. На моем веку было столько случаев, когда собак выкидывали на улицу. Сейчас у моей бабушки живет трехлапый пудель. Мы его несколько раз пристраивали. Последний раз его просто выкинули, но сказали: «У нас всё хорошо». Спустя месяц мы нашли его на улице. У него был красивый ошейник со стразами, с брелоком в виде косточки, с именем – с него всё это сняли. Это было зимой. Он был весь обмороженный, в коростах – покусанный другими собаками. После этого мы свозили его к грумеру и оставили бабушке. Она зовет его Абрикосом, – рассказала Аня.

А у мамы в Антипино живут две собаки. Одна из них – Джессика, питомец Ани с юности. Вторую Аня спасла дважды. Эта история контрастов – о гуманности и черствости человека.

Фото Геры Аня хранит. Она и ее бабушка звонят новому хозяину. И хоть он не особо рад отвлекаться от службы, но тюменки все же добывают необходимые им сведения о здоровье собаки. Фото Анны Луганцевой

Однажды в «Потеряшках» выставили объявление, что в районе аэропорта в коробке сидит щенок. На улице мороз – минус 35 градусов. Жалко. Аня упросила маму забрать животное на передержку. Съездила в аэропорт, забрала щенка, отмыли.

Дальше Вики (так назвали собачку) пристроили к хорошей с виду девушке, учится в медакадемии. Спустя время горе-собачница питомца вернула: «Она такая большая, ее надо кормить натуральной едой, варить для нее. У моего племянника аллергия».

Питомец заболел. Нет, не от собачьей жизни, и не оскалилась от того, что люди ее постоянно бросают. Виной человеческая безалаберность. Видимо, несостоявшаяся хозяйка выезжала с собакой за город, но не догадалась обработать животное средством от клещей – Вики была искусана насекомыми.

– Она ничего не ела. Мы долго возили ее на капельницы. Еле спасли. После этого мама сказала, что мы никому больше ее не отдадим, – рассказала Аня.

Дополним: тюменка не является волонтером какой-либо организации, не вступила в движение защиты животных, действует только по зову сердца. По словам Ани, эти необычные герои ее историй сами ее находят, а не она их. Вот и сейчас у девушки поселился кот – тоже из «Потеряшек».