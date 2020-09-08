Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Тюменским учителям выделят почти 120 миллионов рублей за классное руководство

Ранее введенные региональные доплаты также сохранятся
Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий
Тюменским учителям выделят почти 120 миллионов рублей за классное руководство. Фото - pixabay.com.

Тюменским учителям выделят почти 120 миллионов рублей за классное руководство. Фото - pixabay.com.

Хорошая новость для тюменских учителей! Им выделят более 119 миллионов рублей на выплаты за классное руководство. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что средства пойдут на выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что средний уровень заработной платы в 2020 году у педагогов Тюменской области достигнет 54,3 тыс. рублей. Ощутимой станет прибавка у педагогов дополнительного образования, в среднем зарплата увеличится на 9,8%. У педагогов общего образования в Тюмени в 2020 году средняя зарплата составит 54,2 тыс. рублей (в 2019 году – 53,5 тыс. рублей).

По области в целом увеличение произойдет с отметки в 43,95 тыс. рублей до 46,5 тыс. рублей. У педагогов дошкольного образования областного центра рост прогнозируется с 45,9 тыс. рублей до 47 тыс. рублей. По региону – с 40,8 тыс. рублей до 43,2 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У тюменских педагогов в новом году вырастут зарплаты

Педагоги дополнительного образования почувствуют значительную прибавку (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые