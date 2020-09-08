Тюменским учителям выделят почти 120 миллионов рублей за классное руководство. Фото - pixabay.com.

Хорошая новость для тюменских учителей! Им выделят более 119 миллионов рублей на выплаты за классное руководство. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что средства пойдут на выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что средний уровень заработной платы в 2020 году у педагогов Тюменской области достигнет 54,3 тыс. рублей. Ощутимой станет прибавка у педагогов дополнительного образования, в среднем зарплата увеличится на 9,8%. У педагогов общего образования в Тюмени в 2020 году средняя зарплата составит 54,2 тыс. рублей (в 2019 году – 53,5 тыс. рублей).

По области в целом увеличение произойдет с отметки в 43,95 тыс. рублей до 46,5 тыс. рублей. У педагогов дошкольного образования областного центра рост прогнозируется с 45,9 тыс. рублей до 47 тыс. рублей. По региону – с 40,8 тыс. рублей до 43,2 тыс. рублей.

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