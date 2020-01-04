4 Янв. 2020 2020-01-04T08:30:35+03:00

У тюменских педагогов с нового года вырастут зарплаты Фото: pixabay.com

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Средний уровень заработной платы в 2020 году у педагогов Тюменской области достигнет 54,3 тысячи рублей. Деньги уже заложены в бюджет Тюмени.

Ощутимой станет прибавка у педагогов дополнительного образования, в среднем зарплата увеличится на 9,8%.

У педагогов общего образования в Тюмени в 2020 году средняя зарплата составит 54,2 тыс. руб. (в 2019 году — 53,5 тыс.). По области в целом увеличение произойдет с отметки в 43,95 тыс. руб. до 46,5 тыс. руб.

У педагогов дошкольного образования областного центра рост прогнозируется с 45,9 тыс. руб. до 47 тыс. руб. По региону — с 40,8 тыс. руб. до 43,2 тыс. руб.

В целом в 2020 году индекс роста реальной зарплаты составит 104,6%, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU