«Он же признался. Нашли. Конец»: спустя 12 лет безуспешных поисков мать узнала о смерти сына-бизнесмена

Мама пропавшего 12 лет тому назад Вадима Ш. без устали искала своего сына. Пропажа Светланы Андреевны нашлась в 2020-м, но это доставило только горечь.Тогда, в 2008 году, Вадим и его друг Алексей Щ. вели совместный бизнес: компаньоны владели компанией «Вилекс», занимались строительством, техническим обслуживанием транспорта и даже ресторанным делом. И вдруг однажды оба товарища бесследно пропали. Позже нашли машину Вадима в Екатеринбурге, но сам он словно канул в бездну. Следователи предложили, что с бизнесменом кто-то расправился.

Вадима искали всюду, больше всех – его мама Светлана Андреевна. Материнское сердце не знало покоя. Она даже обращалась в передачу «Жди меня», но тщетно.

Светлана Андреевна обращались в программу "Жди меня", чтобы разыскать Вадима. Фото: скриншот с сайта

Светлана Андреевна живет в Греции, в Салониках. Она не унималась, публиковала просьбы отыскать Вадима в соцсетях, а также в сообществах соотечественников. Например, в одном из популярных пабликов Екатеринбурга «ВКонтакте» два года назад было опубликовано объявление о пропавшем сыне.

– Пенсионерка из Греции десять лет ищет сына. На момент исчезновения ему было 32 года. Он жил в Тюмени с женой и восьмилетней дочкой. По образованию — врач-уролог, но по специальности проработал мало, его не устраивала зарплата, потом ушел в бизнес. Днем 14 июля 2008 года он сел в Mercedes Benz S600 и исчез. Куда мужчина уехал, неизвестно, но вскоре после этого его брошенную машину видели в центре Екатеринбурга. Мама Вадима верит, что сын жив. Она обращалась в программу «Жди меня», но поиск не дал результатов, – написали в паблике.

Светлана Андреевна живет в Греции. Фото со страницы героини публикации в соцсети

Горю матери сочувствовали читатели, желали выдержать испытание судьбы и найти любимого сына.

– Мой золотой, знал бы, как нам тяжело. Может прочтешь и отзовешься. Все простим, – писала Светлана Андреевна в своих соцсетях. – Ты ведь красавчик мамин, просто чуть без настроения. Ты ведь приехал к нам, а уехал с концами. Я послушалась тебя, сигареты не продаю. И ты послушайся: отзовись. Жду, жду, жду, услышь.

По словам следователей, 14 июля 2008 Вадим был в гостях у Алексея в загородном доме в поселке Боровском Тюменского района. Между ними произошел конфликт, «связанный с имущественными претензиями обвиняемого». Алексей несколько раз выстрелил из ружья в друга: первый выстрел не убил Вадима, а второй, в спину, стал для него смертельным. После этого Алексей скрыл тело убитого им друга.История приобрела неожиданный поворот спустя 12 лет. Силовики нашли без вести пропавшего компаньона – Алексея. В 2015 году по заявлению родственников он был признан мертвым. Выяснилось, что Алексей не только жив, но именно он причастен к исчезновению Вадима.

Светлана Андреевна 12 лет таила надежду найти сына. Фото со страницы героини публикации в соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алексей сбежал, пропал без вести – скитался по России. Сначала жил в Санкт-Петербурге, потом в Свердловской области и даже приезжал в Тюмень. Затем вернулся в Свердловскую область, где его задержали силовики. 40-летний тюменец заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Пропавшего без вести Вадима искали в Тюмени и Екатеринбурге. Фото с сайта Московского общества греков

«Комсомольской правде» - Тюмень» удалось связаться с мамой Вадима. Светлана Андреевна очень подавлена. Неизвестно, что тяжелее – жить в неведении или узнать, что больше никогда не увидишь сына. Сомнений в вине Алексея у нее нет.

– Он же признался. Нашли. Убийца. Конец, – сказала она.

На вопрос, разговаривала ли она с Алексеем, хотела бы встретиться с ним, Светлана Андреевна ответила:

– С ним разговаривает Тюменская прокуратура. И прощай.

следственный эксперимент с обвиняемым в совершении убийства в 2008 году.

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