В Тюмени бизнесмена, который убил своего друга, нашли спустя 12 лет: всё это время его считали умершим

В Тюмени следователи предъявили обвинение 40-летнему мужчине, который подозревается в убийстве товарища, с которым он дружил много лет. Преступление было совершено 12 лет назад, но самого преступника в это время считали умершим.

По информации регионального Следственного комитета, в июле 2008 года силовики возбудили уголовное дело по факту исчезновения тюменца: мужчина уехал из дома, да так и не вернулся. Сыщики предположили, что в отношении него совершено преступление. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось, работа по этому делу прекратилась. Однако спустя 12 лет причастного к убийству нашли.

– По версии следствия, 14 июля 2008 года потерпевший находился в гостях у обвиняемого в загородном доме в поселке Боровском Тюменского района. Мужчины долгое время были друзьями, занимались совместным бизнесом. В этот день на почве предпринимательской деятельности между ними произошёл конфликт. Обвиняемый несколько раз выстрелил из гладкоствольного ружья в товарища, и тот от полученных ранений скончался на месте. После этого стрелявший скрыл тело погибшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Опасаясь, что его могут привлечь к уголовной ответственности, мужчина уехал из города и 12 лет жил, скитаясь по другим регионам. Так, сначала он жил в Санкт-Петербурге, откуда уехал в Свердловскую область, ненадолго возвращался в Тюмень. В дальнейшем вернулся в Свердловскую область, там его и задержали.

Что интересно, по заявлению родственников четыре года назад суд объявил его умершим. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Следователи собирают доказательственную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По сведениям СМИ, обвиняемым может быть Алексей Щепелин. Он вместе с Вадимом Шушановым (предположительно, убитый) владел компанией, которая занималась строительством. Машину Шушанова тогда нашли в Екатеринбурге, сам же он исчез. Следователи пока не комментируют эти предположения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в убийстве тридцатилетней давности. Мужчины до смерти забили и зарезали 38-летнего сварщика, который ехал к своей любимой.

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