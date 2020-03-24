«Ехал к своей невесте». В Тюмени раскрыли жесткое убийство мужчины 30-летней давности

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в убийстве тридцатилетней давности. Мужчины до смерти забили и зарезали 38-летнего сварщика, который ехал к своей любимой.

Следователи рассказали обстоятельства совершения преступления. Так, в один из дней с 29 сентября по 7 октября 1990 года обвиняемые решили обокрасть кого-нибудь из пассажиров железнодорожного вокзала Тюмени. Им попался сварщик из Нижневартовска, который ехал к невесте в Екатеринбург. Они позвали потерпевшего выпить с ними в подвале строящегося дома у вокзала.

– Там двое злоумышленников деревянным бруском и металлической трубой стали бить жертву. Один из них нанес лежащему мужчине несколько ударов ножом в сердце. После истязательств преступники обокрали сварщика и скрылись. Смерть жертвы наступила от острой кровопотери, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В распоряжении редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» появилось видео, где обвиняемый в деталях рассказывает о том, как совершалось ужасное преступление. Во время рассказа мужчина не мог удержаться от использования нецензурных выражений. Действие происходит на территории рядом с железнодорожным вокзалом.

Тюменские следователи раскрыли жесткое убийство 30-летней давности. Фото - СК по Тюменской области.

– Здесь была стройка, совершили преступление в этой девятиэтажке. Он (жертва. – Прим. ред.) был изрядно выпивший. Я ударил его трубой по левой ноге, он споткнулся, стал падать. Потом сверху Саша ударил его бруском из поддона, на котором были кирпичи, по шее раза три-четыре. Тот упал, но в итоге опять поднимается. Так как он падал на меня, я достал из заднего кармана нож и нанес удар. После первого удара нож не был в крови, после второго удара он был в крови. Ударил его в область плеча, шеи, – рассказывает обвиняемый.

Тогда, в 1990 году, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений». Это преступление не удалось раскрыть по горячим следам, поскольку «было совершено в условиях неочевидности». Таким образом, причастные лица установлены не были, дело приостановили, но работа по нему все это время продолжалась.

Лишь спустя 29 лет с момента совершения преступления подозреваемых удалось найти. Ими оказались жители областного центра, которые вели асоциальный образ жизни. Один них – 56-летний мужчина – отбывал наказание в колонии за кражу, двое других – 57 лет – нигде не работали и ранее были судимы.

Следователи проделали большую работу, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления. Так, они осмотрели место происшествия, выемки, проверили показания обвиняемых на месте, провели процедуры опознания, допросы, судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.