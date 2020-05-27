2020-05-27T16:28:06+03:00
Дом. Семья

«Мамаша через бордюр перепрыгнула, а мелкие уперлись»: в Тюмени водитель ловил испуганных утят на оживленной трассе

Автомобилисты «помогли» горожанину тем, что спокойно ждали, пока он обезопасит выводок [видео]
Вадим Бегун
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В Тюмени неравнодушный мужчина ловил испуганных утят на оживленной дороге. Скриншот из видео "ЧС Тюмень".В Тюмени неравнодушный мужчина ловил испуганных утят на оживленной дороге. Скриншот из видео "ЧС Тюмень".
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Неравнодушный тюменец в буквальном смысле спас утиное семейство от гибели. На улице Таллинской прямо под колесами проезжающих мимо машин бегала мамаша-утка и её малыши. Увидев выводок прямо на своём пути, водитель Денис остановился, чтобы помочь птицам выбраться из смертельной ловушки.

– Во время обеда мы ехали с напарником на Войновку по работе. Увидели, как утка с утятами по переходу идут, притормозили. Таксист навстречу пронесся, чуть не сбил их, напугал! Я решил выйти, чтобы с дороги их отогнать к кустам. Мамаша-утка через бордюр перепрыгнула, а мелкие уперлись и не могут, кричат, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» Денис – спаситель утиного семейства.

Спаситель братьев наших меньших начал на дороге ловить утят и подсаживать через бордюр. В это время машины, следующие в обе стороны, остановились: понимающие водители терпеливо ждали, пока Денис собирал птиц по всей трассе.

Поступком тюменца восхитились местные жители, которые осыпали его комплиментами в социальных сетях, куда попало видео с места событий: «Радует, что есть такие люди. Спасибо, добрый человек»; «Вот в таких поступках и проявляется человечность и любовь к ближнему»; «Молодцы! Побольше бы таких Людей!»

По словам тюменца, этот выводок стал не единственным, кого он хотел спасти. Буквально в этот же день (действо происходило накануне, 26 мая) он увидел напуганных утят во дворе дома на улице 30 лет Победы, которые бегали туда-сюда. Мужчина нашел дома коробку и выбежал на улицу. Однако было уже поздно, птицы куда-то исчезли.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре росгвардейцы помогли заблудившейся утке с малышами вернуться в привычную среду обитания. Утка и девять птенцов каким-то образом оказались на территории областного управления. Стражи порядка обнаружили семейство, когда те шли вдоль забора и суетливо искали выход.

В Тюмени утиное семейство заплутало на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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