В Тюмени открылись парикмахерские: наводить красоту ринулись мужчины

Полтора месяца без стрижки... Мужчины Тюмени оккупировали парикмахерские, салоны красоты, барбершопы. Кроме того, сегодня, 18 мая, открыли двери для посетителей небольшие магазины, а также предприятия оказания услуг. Разрешена деятельность там, где исключен «одномоментный контакт большого числа людей».

Тюменские мужчины заняли все кресла в парикмахерских.Фото: Ирина Ромашкина

Было без пяти минут десять часов утра, когда в дверь японской парикмахерской постучался первый клиент. С тех пор парикмахеры не присели, а клиентам приходится записываться на несколько дней вперед, рассказала тюменской «Комсомолке» управляющая японской парикмахерской «Чио Чио» Регина Арефьева.

– Соблюдаем дезинфекцию всех инструментов – это всегда было предписано Роспотребнадзором. В связи с пандемией для безопасности наши мастера одеты в дополнительную защитную одежду – шапочки и халаты, – показала она.

Парикмахеры – в перчатках и масках, как и клиенты. Между клиентами – расстояние в 1,5 м. В зале стоит несколько антисептиков. Кроме того, управляющая контролирует на входе, чтобы все посетители входили в масках, не толпились, держали социальную дистанцию.

Парикмахерские приступили к работе по всем предписаниям РоспотребнадзораФото: Ирина Ромашкина

Наплыв клиентов и в сети парикмахерских мужской стрижки TopGun. Первыми оккупировали барберов постоянные клиенты.

– Мы не работали полтора месяца. Первые дни были прикольно, как будто отпуск. А потом стало скучно, ну и денег не было, конечно. Да и оброс. И клиенты звонят, спрашивают, когда мы откроемся, – рассказал администратор салона Евгений Подоляка.

Постоянный клиент Иван около двух месяцев не стригся: берег преданность своему мастеру. И сегодня, приехав в парикмахерскую без звонка, лишь записался на завтра: 18 мая у мастеров всё расписано.

С самого утра нет отбоя от клиентов и в салоне красоты «Аспазия», причем здесь тоже заняты мужские мастера, а вот у мастеров женской стрижки окна в расписании есть.

В Тюмени открылись магазины непродовольственных товаров.Фото: Ирина Ромашкина

Дамы, кажется, отправились в магазины одежды и обуви, ведь они тоже открылись. Всё строго: без масок в магазины не пускают, нужно пользоваться дезинфекторами, держать социальную дистанцию.

В торговых центрах пока открыты только магазины продовольственных товаров.Фото: Ирина Ромашкина

Напомним, сегодня открылись те магазины и предприятия, помещения которых не превышают 400 кв. метров. Так начался первый этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

На следующем этапе разрешат работать магазинам до 800 кв. м, третий шаг – работа без ограниченийФото: Ирина Ромашкина

Ждут своей очереди фитнес-залы, общепит и торговые центры. Однако для них ограничения в работе будут действовать до полного их снятия. Также с 15 мая разрешили обучение организациям дошкольного образования (кроме дежурных групп), отделениям ДОСААФ, но только в дистанционной форме, для завершения учебного года и аттестации. Кроме того, глава региона разрешил жителям области посещать кладбища.