Пожилым тюменцам привезут «тележки добра» с продуктами и лекарствами

В одном из тюменских гипермаркетов 16 апреля установили оранжевые корзины федерального проекта «#МыВместе». Организаторы предлагают тюменцам присоединиться к акции: собрать «тележку добра» по предложенному списку и оставить в корзинах. После продукты поделят поровну и развезут пожилым людям и инвалидам.

Если друг познается в беде, то общество проверяет «на вшивость» в кризис. В пору, когда из-за коронавируса одни страдают от безделья в четырех стенах, другие хватаются за голову от страшащих мыслей о финансовом фиаско, есть те, кто решает текущие проблемы: развозит продукты питания пожилым и маломобильным людям, запертым по квартирам в обязательной самоизоляции.

– В крупных гипермаркетах размещаются специальные брендированные корзины со списком продуктов, которые туда собираются. Любой житель нашего региона может пожертвовать продукты питания людям 65+, которые сейчас находятся на самоизоляции. Проект продлится столько, сколько в нем будет потребность, – заверил руководитель исполкома ОНФ Тюменской области Роман Чуйко.

Инициатива развезти «тележки добра» в рамках федерального проекта «Мы вместе» принадлежит Общественному народному фронту, такая помощь оказывается пожилым и маломобильным людям во всех регионах России. Первой в Тюмени отреагировала торговая сеть «Ашан», на ул. Менделеева, 1 впервые корзины наполнились 16 марта. На следующей неделе планируют установить такие корзины в сетях «Окей» и «Мегамарт». Ведутся переговоры с Metro, «Лентой», X5 Retail Group и другими крупными магазинами Тюменской области, чтобы распространить эффект проекта максимально.

Ежедневно к корзинам приезжают волонтеры, собирают всё по пакетам, развозят продукты по заявкам, которые присылают специалисты департамента соцзащиты. Первый день проекта стал первым днем волонтерства у Евгении Стефанив. Добровольцы всегда обеспечены антисептиками, масками и всегда в перчатках. Перед тем как пойти к адресату помощи, волонтеры обрабатывают руки антисептиком – по инструкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/773601" frameborder="0"></iframe> В Тюмени стартовала всероссийская акция "Тележка добра".В «Тележку добра» входят продукты длительного срока хранения в целой фабричной упаковке: крупы, соль, сахар, печенье и консервы.Ирина Ромашкина

– Люди находятся в изоляции, в беде, им сложно. Хочется помочь им. Мы прошли обучение: нам подробно рассказали не только технически, как это делать, но и некоторые психологические аспекты, которые могут быть. Рекомендовали в квартиру не заходить. Мы ставим продовольственные пакеты перед порогом, – рассказала волонтер проекта «#МыВместе».

Валерий Васильевич впервые получил такую подмогу от соцзащиты. Заверил общественников, что поделится добром с товарищем. Судя по словоохотливости, ни телевизор, ни радио, ни сам пакет с продуктами не доставили пожилому человеку столько радости, сколько дорого ему внимание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/773604" frameborder="0"></iframe> Волонтеры #МыВместе в Тюмени запустили акцию "Тележка добра".Ирина Ромашкина

Наталья Борисовна была бы рада гостям в доме, да нельзя, остановил ее гостеприимство волонтер. Ей пришло СМС от МЧС с номером телефона, по которому пожилые люди могут обратиться за помощью. Наталья Борисовна позвонила и попросила привезти ей продукты. После проверки информации департамент соцзащиты передал заявку волонтерам «#МыВместе».

Благо творят по заявкам соцзащиты в рамках проекта «#МыВместе» и тюменские бизнесмены. Корпоративные волонтеры компании Dream Group и АНО «Обновление» прошли обучение и стали волонтерами еще в начале апреля. Генеральный директор компании Dream Group Сергей Коростелев, возглавивший корпоративное волонтерское движение, считает, что хотя пандемия коронавируса разъединила людей физически, но все же эта неприятность сплотила людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/773606" frameborder="0"></iframe> Прежде чем выполнять задания соцзащиты, волонтеры проходят обучение.Ирина Ромашкина

– Есть такой закон – сеяние жатвы: что посеет человек, то и пожнет. Мы решили, вместо того чтобы сидеть дома, помочь. Единственное, мы не пользуемся финансами: сами всё покупаем и отвозим. Мы выделили деньги из бюджета компании. Сколько ушло денег – не скажу. Мы собрали 100 продуктовых наборов, в него входят крупы, тушенка, сгущенка, туалетная бумага, антисептик, маски, которые сами производим. А бывает, что просят, – рассказал Сергей Коростелев.

92-летняя тюменка Мария Алексеевна радушно встретила волонтеров и уже пригласила Сергея на день рождения. Спустя день старушка позвонила опекунам: попросила огурцов, помидоров, тушенки, сгущенки, сахара, муки и конфет.

– Вы мне привозили вкусные конфетки. Привезите мне еще таких! – попросила пенсионерка.

Волонтерский штаб «Мы вместе» предоставляет фотоотчет о проделанной работе.

Всероссийская акция «#МыВместе» приглашает присоединиться тех, кто готов помочь людям, находящимся в самоизоляции в связи с коронавирусом. Многие сейчас испытывают стресс, отмечают организаторы, потому присоединиться к акции призывают и психологов.

– Многие люди остались одни, они еще и маломобильны. Потребность помощи у них высокая. Корзины проекта «Тележка добра» для них. Отдельно соцзащита оказывает помощь малоимущим, многодетным семьям, через центр «Семья», у них свои списки. Федеральная горячая линия штаба «#МыВместе» – 8-800-200-34-11 – работает по-прежнему с теми людьми, которым нужно доставить продукты, купить лекарства, оплатить услуги ЖКХ, но за их средства, – подчеркнул разницу Роман Чуйко.

8-800-201-41-41 – телефон консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.

8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91 – горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: оформить больничный, переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства.

8-800-302-26-70 – горячая линия Роспотребнадзора.

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