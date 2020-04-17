Пожилым тюменцам привезут «тележки добра» с продуктами и лекарствами
В одном из тюменских гипермаркетов 16 апреля установили оранжевые корзины федерального проекта «#МыВместе». Организаторы предлагают тюменцам присоединиться к акции: собрать «тележку добра» по предложенному списку и оставить в корзинах. После продукты поделят поровну и развезут пожилым людям и инвалидам.
Если друг познается в беде, то общество проверяет «на вшивость» в кризис. В пору, когда из-за коронавируса одни страдают от безделья в четырех стенах, другие хватаются за голову от страшащих мыслей о финансовом фиаско, есть те, кто решает текущие проблемы: развозит продукты питания пожилым и маломобильным людям, запертым по квартирам в обязательной самоизоляции.
– В крупных гипермаркетах размещаются специальные брендированные корзины со списком продуктов, которые туда собираются. Любой житель нашего региона может пожертвовать продукты питания людям 65+, которые сейчас находятся на самоизоляции. Проект продлится столько, сколько в нем будет потребность, – заверил руководитель исполкома ОНФ Тюменской области Роман Чуйко.
Инициатива развезти «тележки добра» в рамках федерального проекта «Мы вместе» принадлежит Общественному народному фронту, такая помощь оказывается пожилым и маломобильным людям во всех регионах России. Первой в Тюмени отреагировала торговая сеть «Ашан», на ул. Менделеева, 1 впервые корзины наполнились 16 марта. На следующей неделе планируют установить такие корзины в сетях «Окей» и «Мегамарт». Ведутся переговоры с Metro, «Лентой», X5 Retail Group и другими крупными магазинами Тюменской области, чтобы распространить эффект проекта максимально.
Ежедневно к корзинам приезжают волонтеры, собирают всё по пакетам, развозят продукты по заявкам, которые присылают специалисты департамента соцзащиты. Первый день проекта стал первым днем волонтерства у Евгении Стефанив. Добровольцы всегда обеспечены антисептиками, масками и всегда в перчатках. Перед тем как пойти к адресату помощи, волонтеры обрабатывают руки антисептиком – по инструкции.
В Тюмени стартовала всероссийская акция "Тележка добра".В «Тележку добра» входят продукты длительного срока хранения в целой фабричной упаковке: крупы, соль, сахар, печенье и консервы.Ирина Ромашкина
– Люди находятся в изоляции, в беде, им сложно. Хочется помочь им. Мы прошли обучение: нам подробно рассказали не только технически, как это делать, но и некоторые психологические аспекты, которые могут быть. Рекомендовали в квартиру не заходить. Мы ставим продовольственные пакеты перед порогом, – рассказала волонтер проекта «#МыВместе».
Валерий Васильевич впервые получил такую подмогу от соцзащиты. Заверил общественников, что поделится добром с товарищем. Судя по словоохотливости, ни телевизор, ни радио, ни сам пакет с продуктами не доставили пожилому человеку столько радости, сколько дорого ему внимание.
Волонтеры #МыВместе в Тюмени запустили акцию "Тележка добра".Ирина Ромашкина
Наталья Борисовна была бы рада гостям в доме, да нельзя, остановил ее гостеприимство волонтер. Ей пришло СМС от МЧС с номером телефона, по которому пожилые люди могут обратиться за помощью. Наталья Борисовна позвонила и попросила привезти ей продукты. После проверки информации департамент соцзащиты передал заявку волонтерам «#МыВместе».
Благо творят по заявкам соцзащиты в рамках проекта «#МыВместе» и тюменские бизнесмены. Корпоративные волонтеры компании Dream Group и АНО «Обновление» прошли обучение и стали волонтерами еще в начале апреля. Генеральный директор компании Dream Group Сергей Коростелев, возглавивший корпоративное волонтерское движение, считает, что хотя пандемия коронавируса разъединила людей физически, но все же эта неприятность сплотила людей.
Прежде чем выполнять задания соцзащиты, волонтеры проходят обучение.Ирина Ромашкина
– Есть такой закон – сеяние жатвы: что посеет человек, то и пожнет. Мы решили, вместо того чтобы сидеть дома, помочь. Единственное, мы не пользуемся финансами: сами всё покупаем и отвозим. Мы выделили деньги из бюджета компании. Сколько ушло денег – не скажу. Мы собрали 100 продуктовых наборов, в него входят крупы, тушенка, сгущенка, туалетная бумага, антисептик, маски, которые сами производим. А бывает, что просят, – рассказал Сергей Коростелев.
92-летняя тюменка Мария Алексеевна радушно встретила волонтеров и уже пригласила Сергея на день рождения. Спустя день старушка позвонила опекунам: попросила огурцов, помидоров, тушенки, сгущенки, сахара, муки и конфет.
– Вы мне привозили вкусные конфетки. Привезите мне еще таких! – попросила пенсионерка.
Волонтерский штаб «Мы вместе» предоставляет фотоотчет о проделанной работе.
Всероссийская акция «#МыВместе» приглашает присоединиться тех, кто готов помочь людям, находящимся в самоизоляции в связи с коронавирусом. Многие сейчас испытывают стресс, отмечают организаторы, потому присоединиться к акции призывают и психологов.
– Многие люди остались одни, они еще и маломобильны. Потребность помощи у них высокая. Корзины проекта «Тележка добра» для них. Отдельно соцзащита оказывает помощь малоимущим, многодетным семьям, через центр «Семья», у них свои списки. Федеральная горячая линия штаба «#МыВместе» – 8-800-200-34-11 – работает по-прежнему с теми людьми, которым нужно доставить продукты, купить лекарства, оплатить услуги ЖКХ, но за их средства, – подчеркнул разницу Роман Чуйко.
8-800-201-41-41 – телефон консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.
8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91 – горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: оформить больничный, переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства.
8-800-302-26-70 – горячая линия Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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