Стало известно, как россияне реагируют на пандемию коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T16:49:49+03:00

Больше всего люди боятся, что им не на что будет жить

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Социологический антикризисный центр в рамках исследований выяснил о реакции россиян на пандемию коронавируса. Так, оказалось, что почти половина опрошенных опасаются, что их семье будет не на что жить.

Примерно столько же людей боятся, что они заразятся сами или их близкие. По мнению респондентов, изменение ситуации в лучшую сторону зависит от федеральной власти и самого общества.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Если говорить о личных возможностях, респонденты называют в основном соблюдение самоизоляции. Однако каждый четвертый опрошенный не знает, что зависит от него в ситуации кризиса. Меньшая часть россиян, прошедших опрос, говорит об активных стратегиях. Так, 8% упомянули о возможности работать и развиваться, а 2% – о волонтерской помощи.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Кстати, сейчас самоизоляцию поддерживают 51% опрошенных, неделей ранее их было больше на 9%. Кроме того, снизилась поддержка таких решений, как видеонаблюдение и меры административной ответственности. Интересно, что молодые люди до 24 лет чаще поддерживают самоизоляцию, чем остальные возрастные группы (60%). Они же чаще чувствуют страх за здоровье близких.

Фото - Социологический антикризисный центр.

В целом все население можно разделить сегодня на три группы в зависимости от направлений и интенсивности основных опасений. В этих группах отличается и отношение к мерам профилактики, а также уровень запроса к власти.

Фото - Социологический антикризисный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU