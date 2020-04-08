2020-04-08T10:35:23+03:00
Происшествия

В Тюменской области на трассе столкнулись четыре фуры, груженые алкоголем

Сложные погодные условия оставили местных жителей без спиртного [фото]
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области на трассе столкнулись четыре фуры, груженые алкоголем. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюменской области на трассе столкнулись четыре фуры, груженые алкоголем. Фото - ГИБДД Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области уже второй день бушует стихия. Сложные погодные условия стали причиной нескольких аварий на автодорогах региона. Так, накануне, 7 апреля, на 153-м километре региональной автодороги ШадринскЯлуторовск в 16.45 столкнулись четыре груженых алкоголем грузовика, которые принадлежат компании «Красное и Белое».

– Предварительно, водитель «Исудзу» не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с попутным «Хино». Последнее авто отбросило на стоящий на обочине еще один «Хино», он, в свою очередь, въехал в другой «Исудзу». В аварии ранены два водителя, один из них получил тяжелые травмы, – рассказала пресс-секретарь управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

В ведомстве рассказали еще об одном инциденте с автомобилем компании-ретейлера. На 169-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск около полудня автомобиль «Хино» съехал в кювет и опрокинулся, 38-летний водитель грузовика также получил травмы.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Из-за сложных погодных условий дорожная обстановка в Тюменской области остается напряженной. Сегодня в шесть часов утра были сняты ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам региона. В рамках ограничения движения инспекторы ДПС припарковали более двухсот большегрузов на парковки у кемпингов и обочины.

Сейчас под особым контролем сотрудников ГИБДД остается федеральная автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь из-за сильного ветра и снегопада переметы на проезжей части, несмотря на то, что дорожные службы в постоянном режиме проводят патрульную расчистку трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима вернулась: снежная буря в Тюмени сносила балконы, заборы и деревья

Такого ветра и снегопада не было даже зимой [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти две тысячи тюменцев остались без света из-за непогоды
Эксперт отметил важность поправок в Конституцию о доступности медицинской помощи в России
Более двадцати тысяч тюменцев проверили на коронавирусную инфекцию
Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ
Мусоровозы застревают в снегу. В Тюмени могут скорректировать графики вывоза отходов
Слышали топот умерших. В Тюмени семья пенсионеров напилась до галлюцинаций
Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой
В новой Конституции научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов
Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом
В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон
Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
У тоболяка пропала банковская карта после визита знакомой, просившей занять деньги
Тюменцам напомнили об опасности весеннего льда
Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей из-за мошенников
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 8 апреля в Тюмени: ночной снег закончится утром
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года составляет 14 человек
В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов
В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года
В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон