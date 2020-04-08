В Тюменской области на трассе столкнулись четыре фуры, груженые алкоголем

В Тюменской области уже второй день бушует стихия. Сложные погодные условия стали причиной нескольких аварий на автодорогах региона. Так, накануне, 7 апреля, на 153-м километре региональной автодороги Шадринск – Ялуторовск в 16.45 столкнулись четыре груженых алкоголем грузовика, которые принадлежат компании «Красное и Белое».

– Предварительно, водитель «Исудзу» не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с попутным «Хино». Последнее авто отбросило на стоящий на обочине еще один «Хино», он, в свою очередь, въехал в другой «Исудзу». В аварии ранены два водителя, один из них получил тяжелые травмы, – рассказала пресс-секретарь управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

В ведомстве рассказали еще об одном инциденте с автомобилем компании-ретейлера. На 169-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск около полудня автомобиль «Хино» съехал в кювет и опрокинулся, 38-летний водитель грузовика также получил травмы.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Из-за сложных погодных условий дорожная обстановка в Тюменской области остается напряженной. Сегодня в шесть часов утра были сняты ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам региона. В рамках ограничения движения инспекторы ДПС припарковали более двухсот большегрузов на парковки у кемпингов и обочины.

Сейчас под особым контролем сотрудников ГИБДД остается федеральная автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь из-за сильного ветра и снегопада переметы на проезжей части, несмотря на то, что дорожные службы в постоянном режиме проводят патрульную расчистку трассы.

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