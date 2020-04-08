Зима вернулась: снежная буря в Тюмени сносила балконы, заборы и деревья

Только тюменцы обрадовались, что всё растаяло и подсохло, как погода принесла невероятный «весенний» подарок – снежную бурю. Ветер достигал 27–28 м/с, поэтому всё, что держалось на честном слове, тут же пустилось в «свободное плавание».

А вот какие сугробы намело в области... Фото: Андрей Шадрин

Самое масштабное разрушение произошло на улице Чернышевского. Сильный ветер здесь сдул кладку кирпичного балкона на восьмом этаже. По информации ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о происшествии поступило в 20.22. К счастью, люди не пострадали, а место обвала огородили. На снимках, опубликованных в социальных сетях, видно, что балкону здорово досталось…

Обрушившийся балкон. Фото: Аня Кузьмина (ЧС Тюмень)

Балкон. Вид сверху. Фото: Ирина Демьяновская (ЧС Тюмень)

Балкон. Вид с утра. Фото: Елена Романова (ЧС Тюмень)

По традиции не обошлось и без летающих заборов и перевёрнутых конструкций.

А вот и перевёрнутый забор. Фото: Дмитрий Кашин (ЧС Тюмень)

Хозяевам «четырёхколёсных друзей» тоже не повезло: на автомобили падали деревья. Однако водителю «Приоры», например, очень сильно подфартило. На улице Геологоразведчиков, 1 дерево упало буквально в полуметре от тачки, только ветками зацепило.

Дерево упало в шаге от машины. Фото: Артур Валиев (ЧС Тюмень)

Разлапистая ветвь прилегла и на авто на улице Советской, 95.

– Я думал, это ЧП... Однако, когда вышел вечером на улицу, мне показалось, что последствия ветра будут намного интереснее, – признаётся автор фото Сергей Волошин.

Ветка "прилегла отдохнуть". Фото: Сергей Волошин

Чтобы ликвидировать последствия сильного ветра, все городские службы переведены на усиленный режим работы.

– В городе создан регламент действий всех служб в условиях стихийных природных явлений. Под особым контролем были все сооружения, от которых зависит жизнеобеспечение города, то есть электро- и теплостанции, тепловые пункты, электросети... Все сообщения и звонки жителей с жалобами на последствия сильного ветра и осадков поступают в Единый центр оперативного реагирования и берутся на контроль, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Выросли такие сугробы. Фото: Олег Завьялов (ЧС Тюмень)

Всего в ликвидации последствий разгулявшейся стихии задействовано более 400 единиц уборочной техники. Этой ночью на улицах дежурили группы, которые своевременно убирали упавшие деревья и другие конструкции.

КОМПЕТЕНТНО

По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, из-за сложных погодных и дорожных условий с 19 часов 7 апреля ограничено движение по федеральным автодорогам Тюмень – Омск и Курган – Тюмень, которые проходят по Тюменской области, для грузового и общественного транспорта.

Ограничения продлятся до того момента, как улучшится погода.