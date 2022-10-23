Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 октября 2022 16:46

Под Тюменью автомобиль на скорости сбил мужчину

У пострадавшего необычно выгнулась нога – похоже на серьезный перелом
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Под Тюменью автомобиль на скорости сбил мужчину.

Под Тюменью автомобиль на скорости сбил мужчину.

Фото: Юлия Кучеренко

У остановки «Сады здоровья» (в пятнадцати километрах от объездной дороги) в Тюмени машина на скорости снесла мужчину. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сообщил очевидец дорожно-транспортного происшествия.

Фото - Кучеренко Юлия.

Фото - Кучеренко Юлия.

– У машины отвалилось зеркало и подкрылок. Сначала водитель автомобиля, который сбил человека, сидел в машине, не подходил. Скорая приехала через 27 минут после вызова. Потом подъехали пожарные и полиция, – рассказал местный житель.

Фото - Кучеренко Юлия.

Фото - Кучеренко Юлия.

Судя по видео, у мужчины серьезный перелом – его нога необычно выгнута. Он просил медиков не трогать конечно, потому что ему было очень больно.

Фото - Кучеренко Юлия.

Фото - Кучеренко Юлия.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени бывшему сотруднику местного Следственного управления СК, который, будучи пьяным за рулем, насмерть задавил двух рабочих, продлили арест. Мужчина будет находиться в СИЗО до 3 февраля 2023 года.

– Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

ДТППроисшествия: ДТПДТП в Тюмени и Тюменской области