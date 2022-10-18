В Тюмени бывшему сотруднику СК, насмерть задавившему рабочих, продлили арест. Фото - Павел Шадрин в ВК.

В Тюмени бывшему сотруднику местного Следственного управления СК, который, будучи пьяным за рулем, насмерть задавил двух рабочих, продлили арест. Мужчина будет находиться в СИЗО до 3 февраля 2023 года.

– Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, что авария произошла в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. Нетрезвый Шадрин ехал с друзьями из бара на легковушке. На путепроводе на улице Федюнинского он на большой скорости наехал на двух работников дорожной службы, которые от полученных травм скончались на месте.

Удар был такой силы, что рабочих, 35 лет и 61 года, которые, как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, переходили дорогу в неположенном месте при выполнении своих трудовых обязанностей, разорвало на части.