Поэтесса Ольга Кляпышева в своих стихах рассказывает о жизни Голышмановского округа. Фото Влада Удилова.

Ольга Кляпышева из посёлка Голышманово пишет стихи больше тридцати лет. Сейчас в её творческой копилке около 500 стихотворений. Часть из них опубликована в сборниках. Начала сочинять ещё в юности.

– Первые стихи посвящала Великой Отечественной войне: отец был фронтовиком, – рассказывает Ольга Кляпышева. – Позже стала писать о любви, родном крае, природе. Достаточно родиться одной строчке, а дальше быстро сочиняется. Порой ощущение, как будто кто-то диктует. Не люблю грустных стихов, предпочитаю оптимистичные и патриотические. Некоторые мои стихи легко ложатся на мелодии.

Увлечение помогало Ольге Кляпышевой в профессии. Она работала учителем начальных классов и часто удивляла учеников своим поэтическим талантом. На заслуженном отдыхе любит встречаться с единомышленниками в литературном объединении «ЛАД» при голышмановской Центральной библиотеке и читать свои стихи. Мечтает о том, чтобы увлечённых поэзией людей в Голышмановском округе становилось больше.