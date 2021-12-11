Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 декабря 2021 года: 27 пациентов на ИВЛ

В Тюменской области 27 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 305 и составило 84 265 человек, 19 человек скончались (всего – 3 064 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19), за минувшие сутки зарегистрировано 305 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 84 265); 398 человек выздоровели (за весь период — 66 160); 49 детей заболели (из общего числа заболевших); 27 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 34 426 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 948 701 человек, полный курс прошли 857 286.

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.