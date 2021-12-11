Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 декабря 2021 года: заболели еще 305 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 декабря увеличилось на 305. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 декабря увеличилось на 305. Всего с начала пандемии ковид подхватили 84 265 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.