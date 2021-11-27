Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 ноября 2021 года: 35 пациентов подключены к ИВЛ

В Тюменской области 35 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 319 и составило 79 932 человека, 21 человек скончался (всего – 2 814 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зарегистрировано 319 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 79 932), 238 человек выздоровели (за весь период – 62 194), 35 детей заболели (из общего числа заболевших), 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 36 948 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 885 143 человека, полный курс прошли 747 077.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.