Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 ноября 2021 года: умер еще 21 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 27 ноября увеличилось на 21 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 27 ноября увеличилось на 21 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 814 человек.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зарегистрировано 319 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 79 932); 238 человек выздоровели (за весь период — 62 194); 35 детей заболели (из общего числа заболевших); 35 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 36 948 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 885 143 человека, полный курс прошли 747 077.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.