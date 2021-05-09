Тюменские волонтеры устроили праздничные концерты для горожан

Праздничный концерт Фото: Виктория Стеблова

Второй год подряд пандемия вносит свои коррективы в празднование Дня Победы. Не смотря на это, активисты "Молодой гвардии" решили поддержать праздничный дух горожан и организовали праздничные концерты во дворах Тюмени. Корреспондент "Комсомольской правды"-Тюмень" посетил торжественное мероприятие.

Жители двора в ожидании праздничного мероприятия Фото: Виктория Стеблова

Праздничное настроение появилось во дворах Тюмени с самого утра. Первый концерт, посвященный Дню Победы, состоялся во дворе по адресу улица Эрвье, дом 32. В этом доме проживает ветеран Великой Отечественной войны - Санжеровская Александра Сидоровна.

- Когда началась война, ей было 19 лет, а сейчас 95, - рассказала дочь труженицы тыла.

Ветеран Великой Отечественной войны - Санжеровская Александра Сидоровна Фото: Виктория Стеблова

Организатор праздничного мероприятия Владимир Сбитнев рассказал, что подготовка к мероприятию длилась на протяжении месяца, а все участники - это активисты "Молодой гвардии". В этот торжественный день им предстоит провести 58 концертов: 36 из них в Тюмени, 10 - в Заводоуковске и еще 12 в Казанском районе.

День Победы 2021 год Фото: Виктория Стеблова

- Проведение такого мероприятия - это в первую очередь праздник для нас самих. Для нас большая радость - подарить эмоции людям. День Победы - один из самых сакральных праздников для нашей страны. Отмена парада для людей - очень тяжелое известие. Для нас большая радость создать единство хотя бы точечно в некоторых дворах Тюмени, - поделился Владимир.

Жители Тюмени на концерте Фото: Виктория Стеблова

В ходе праздничной программы участники исполнили знаменитую "Катюшу", "Синий платочек" и другие песни военных лет, тем самым почтив память погибших солдат. Жители, присоединившиеся к празднованию, подпевали всем двором песни и поддерживали активистов.

Тюменцы празднуют День Победы Фото: Виктория Стеблова

- Мы хотим сказать огромное спасибо "Молодой гвардии". Благодаря таким мероприятиям чувствуется дух победы, просыпается душа и чувство патриотизма. Ребята огромные молодцы, весь наш двор в восторге, - поделилась впечатлениями одна из жительниц дома Анна.