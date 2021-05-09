В тюменские дворы с концертами приедут фронтовые бригады. Фото Екатерины Христозовой.

В тюменские дворы с концертами приедут фронтовые бригады. В программе прозвучат знакомые всем военные песни.

Так, небольшие номера для ветеранов войны и тружеников тыла покажут студенты ТГИК. Кстати, в 2021 году количество бригад увеличили до десяти.

Напомним, что в прошлом году ветераны слушали песни с балконов, а жители города с удовольствием выходили во двор, чтобы станцевать или спеть с бригадой. В этом году организаторы рассчитывают на такую же активность тюменцев.

Концерты пройдут в разных частях Тюмени. Бригады стартуют в 10.00, а закончат ближе к шести вечера. Мероприятие проходит в рамках декады «Победный май».