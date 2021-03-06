«Есть повод вернуться»: располневшему Игорю Саруханову не удалось прогуляться по Тобольску во время тура

Игорь Саруханов в Тобольске. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заслуженный артист России, член Союза писателей России, член Союза композиторов России Игорь Саруханов колесит по Тюменской области с новой сольной программой «Реанимация любви». Исполнитель бессмертного хита «Скрипка-лиса» уже выступил в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а на 6 марта намечен концерт в Ялуторовске.

Афиша концертов Саруханова в Тюменской области Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотографии с концертов в «Инстаграме» Саруханова появляются с завидной регулярностью. Например, в тюменском ДК «Железнодорожник» 3 марта Игоря Арменовича ждал практически полный зал (учитывая противокоронавирусные ограничения).

– Тюмень, спасибо! Вы – огонь! – поделился восторгом Саруханов на своей страничке в соцсети.

Игорь Саруханов в Тюмени Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По-сибирски тепло встретили его и в Тобольске. Как рассказал сам исполнитель, на его концерте люди даже танцевали. Вот только посмотреть достопримечательности старинного городка певец не смог в связи с отсутствием времени.

– Тобольск, спасибо за ваши тепло и танцы! Жаль, не удалось прогуляться по городу, но, значит, будет повод вернуться! – отметил певец.

Игорь Саруханов в Тобольске Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В комментариях к постам тоболяки и тюменцы благодарят Саруханова за прекрасные концерты. По их словам, на его концертах они «зарядились прекрасным настроением на предстоящие весенние праздники».

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