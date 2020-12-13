«Он угрожал, что соберет мои вещи и отправит в детдом»: история 12-летней Кати из Тюменской области попала в «Мужское / Женское»

Скриншот телепрограммы "Мужское/Женское"

В эфире Первого канала вышел очередной выпуск программы «Мужское/Женское». Героями выпуска стали члены семьи из села Новый Тап Юргинского района, где живет 12-летняя девочка Катя.

Девочку воспитывает 64-летняя бабушка Любовь Горошко, потому что мать ребенка умерла в 2014 году. Но еще при жизни женщина хотела лишить отца девочки родительских прав. После смерти бывшей супруги отец забрал ребенка лишь спустя несколько месяцев.

Скриншот телепрограммы "Мужское/Женское"

Виктор Коновалов, отец девочки, проходил контрактную службу в другой стране, где жил с новой семьей. Туда он и перевез Катю, но жить с папой и мачехой ей не нравилось.

– Он меня бил – ремнем, шнуром. И Юля била. Когда он бил, я кричала, просила остановиться. Угрожал, что соберет мои вещи и отправит меня в детдом, – поделилась девочка.

Спустя пару лет жизни с папой девочка вернулась к бабушке, но перед этим успела пожить с пьющими родственниками отца. После того как Катя вновь оказалась у родственников умершей супруги, Виктор добровольно подписал доверенность на ребенка. Правда, её срок истек в 2018 году.

Скриншот телепрограммы "Мужское/Женское"

За все годы, которая девочка жила с бабушкой, мужчина в жизни дочери почти не появлялся, не говоря уже о том, чтобы оказывать финансовую помощь. Деньги, которые выплачивает государство по потере кормильца, до бабушки и внучки так и не дошли. У следователей возникли вопросы к отцу Кати и к органам опеки Юргинского района.

В пресс службе Следственного комитета РФ по Тюменской области заявили, что по факту организована доследственная проверка.

– Следователи тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки, которые должны своевременно контролировать условия жизни и воспитания ребенка. Также проверим и отца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – подчеркнула пресс-служба.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что журналисты программы «Мужское / Женское» замучили селянку из Тюменского района. Многодетная мать на съёмки шоу не собирается, но репортеры не оставляют ее в покое.