Журналисты программы «Мужское / Женское» замучили селянку из Тюменского района

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:43:37+03:00

Многодетная мать на съёмки шоу не собирается, но репортёры не оставляют ее в покое

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Жительница села Салаирка Тюменского района пожаловалась в социальных сетях на чрезмерно навязчивых журналистов программы «Мужское / Женское». По словам Екатерины, три дня репортёры преследуют её семью и требуют ехать на съёмки программы в Москву.

- Я не хочу, я их не звала и никакого шоу мне не надо, - возмущается девушка. – Они обрывают телефоны мне и моим соседям, им все говорят: «Отстаньте от семьи!», но они сторожат каждый наш шаг, мы уже три дня не можем выйти из дому. У меня пятеро детей: старшие хотят гулять, малыши ревут, потому что они ночью в дверь стучат! Что нам делать, как еще от них отвязаться? Соседу позвонили, он записал разговор, они угрожают оставить нас без детей, если я не поеду на программу. Прошу полицию и прокуратуру защитить мать пяти детей от травли журналистов и дать нам спокойно жить! – написала Екатерина.

По какой причине журналисты атакуют семью, пока не известно, однако пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Некоторые считают, что не всё так радужно в «датском королевстве» - просто так журналисты бы не приехали, другие считают, что сотрудники передачи не имеют права терроризировать семью.

- Правильно, ведь дыма без огня не бывает, и уж они точно не просто так приехали именно к Вам, значит не всё так хорошо. А Вы, мамаша, нарушаете закон в отношении детей, лишаете их прогулок, - говорит Екатерина Иванова.

Подруга Кати, автор поста, тюменка Гузель Шарапова опровергла все домыслы и рассказала, что семья нормальная. Отец работает, старшие дети учатся.

- Они не бедствуют, живут в квартире. Всю помощь, какая многодетной семье полагается, оказывается, - рассказывает Гузель.

- Правильно отказывается, потому что г… там в три слоя польют, если хоть одно пятно на репутации имеется. Потом детям от соседей и одноклассников придется выслушать и узнать много интересного. Как раз ради них и не стоит идти. Ради них стоит идти работать, что бы накормить и напоить, - считает Наталья Утрик.

- Человеку, может, помощь нужна, а они все белье наизнанку вывернули. Причём помощь-то не материальная, семья имеет право на спокойную жизнь и неприкосновенность. И это ещё на передачу не попали, а что потом будет! – возмущается Татьяна Капитонова.

Между тем, в аудиозаписи, опубликованной в паблике «ЧС Тюмень», записано обращение с угрозами в адрес Екатерины.

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- Если она не приедет на программу, она реально может остаться безо всего: без дома, без крыши, без детей. Если она готова остаться безо всего… с голой ж… она может это сделать без отсиживания в квартире, - говорит голос из телефонной трубки. – Если она хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону, ей необходимо переговорить как минимум с нашей Любой, которая ей все объяснит покажет и расскажет, и она должна быть на программе иначе её жизнь пойдёт просто в никуда.

ИСТОЧНИК KP.RU