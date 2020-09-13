Три грузовика венков и сотни людей: как хоронили криминального авторитета по прозвищу «Зятёк», погибшего на катере в Сургуте

Похороны Зятька в Ишиме Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Таких роскошных похорон, как сегодня, Ишим не видел никогда. Прощались с известным на всю Россию криминальным авторитетом Владимиром Зятьковым, более известным, как «Зятёк». Громкая трагедия на реке Чёрной в Сургуте унесла жизнь не только «вора в законе» (как его называли), но ещё троих человек. Тех похоронили в Югре, а тело Зятька перевезли на Родину, в Ишим. Своё последнее пристанище 65-летний Владимир Иванович нашёл под пышной елью, рядом с могилой родителей и брата Александра.

Венков было настолько много, что ими укрыли могилы брата и родителей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вечная память от братвы Тбилиси Фото: Виктория Стеблова

В поисках ямы

В Ишиме журналисты «Комсомольской правды – Тюмень» были уже в 9 утра. Знающие люди писали, что похоронная процессия пройдёт с 10 до 11, однако на деле оказалось, что только в 12. До этого времени ишимцы и «братва» из других городов России прощались с Зятьком в доме, где жили его родители, на улице Большой.

– Яму ему уже выкопали, – слышим разговор продавщицы венков с мужчинами брутального вида. – Все ходят, спрашивают, когда церемония и где… Да в полдень будут похороны. Видите, третий фонарный столб стоит? Там и будет его могила, вчера деревья обрезали, чтобы подготовить ямку.

Два часа блуждания по кладбищу возле третьего столба ни к чему не привели. Нет там свежевскопанной ямы. Зато обратили внимание на мужичка, просившего подаяние. Подошли – дали ему 14 рублей мелочью (всё, что было из «налички») и решили уточнить у него, где похоронят Зятька.

- Вы обойдите эту церквушку, - говорит дедушка. – Там пойдёте по дорожке прямо и увидите яму. Разбился, говорят, мужик? Всего 65 лет? Жить да жить…

Путь, указанный дедом, оказался правильным: в том направлении уже шли могильщики с лопатами, да и зевак хватало. Нашли, остановились. Вот здесь и похоронят Зятька, вместе с мамкой, папкой и братом.

Яма для могилы Зятькова, рядом с могилой его брата Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Хороший был человек, - говорит жительница Ишима Наталья. – Помогал людям и городу. А то, что криминальный авторитет, так ключевое слово здесь второе. Его все уважали, все слушали. Знаю, что со всей России к нему и самолётами, и поездами приехали.

Последнее пристанище

Гроб с Владимиром Ивановичем несли на руках несколько мужчин, в том числе и сын Зятька, Денис. А сзади – вереница из сотен людей. Все с живыми цветами, венками и со слезами на глазах.

- Пожалуйста, не снимайте его в гробу! – попросила нас женщина и разразилась рыданиями.

У могилы стояло несколько сотен человек Фото: Виктория Стеблова

Перед тем, как гроб опустить в яму, люди говорили Зятьку последнее «прощай», а из грузовиков доставали венки в виде восьмиконечных красных (воровских) звёзд – символа татуировки, которой украшают тело самые уважаемые уголовники.

К слову, венков и цветов было настолько много, что ими укрыли не только могилу самого Зятькова, но и его брата и родителей. Подписи говорят сами за себя: «Вечная память от братвы Тбилиси», «Вечная память от братвы Нягани», Уфы и так далее.

Люди пришли проводить Зятька в последний путь Фото: Виктория Стеблова

За порядком на кладбище наблюдал ОМОН, правда, на самих похоронах их не было. Если бы не общественный резонанс и ажиотаж, мало кто бы подумал, что хоронят известного в криминальном мире человека. Даже моросящий дождь не помешал траурной процессии.

В завершении похорон подъехал ещё одна машина с венками Фото: Виктория Стеблова

Среди огромной толпы велось много разговоров о жизни Зятькова. Кто-то, например, вспоминал его юношеские годы:

- Он приезжал сюда не так давно. Виделись с ним, молодость вспоминали. Фонарики покупали, - вспоминает друг детства. – Жить бы да жить.

Венки стояли даже на соседних могилах Фото: Виктория Стеблова

Финальной точкой траурной процессии стал выпуск десятка белых голубей в небо.

В финале траурной процессии в небо запустили несколько десятков голубей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, накануне перевезли в Ишим из Сургута, где накануне прошла церемония прощания с известным в криминальном мире человеком. По сообщениям СМИ, в небольшой городок в Тюменской области, стали стягивать ОМОН и полицию, однако в самом УМВД корреспондентам «Комсомолки» отказались комментировать ситуацию. Позже оказалось, что ОМОН действительно был, правда, оцепления кладбища не было.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Чуть позже было опубликовано видео с места трагедии. По мнению родственницы одной из пострадавших в ЧП в Сургуте, вина лежит на хозяине баржи, который выпустил трап и не подсветил судно.