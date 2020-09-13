Похороны криминального авторитета по прозвищу «Зятёк» в Ишиме: онлайн-трансляция

«Зятька» похоронят на городском кладбище в Ишиме

Похороны криминального авторитета «Зятька», в миру – Владимира Зятькова пройдут в Ишиме. Напомним, мужчина погиб в Сургуте 9 сентября, при столкновении катера и баржи на реке Чёрная. В момент катастрофы на палубе находилось 8 человек, из которых четверо погибло, ещё четверо получили травмы, в том числе ребёнок (он сейчас в реанимации). Компания возвращалась из леса, где собирала грибы.

Тело Зятька накануне перевезли в Ишим из Сургута, где накануне прошла церемония прощания с известным в криминальном мире человеком. В Ишиме он родился, и здесь, по мнению родственников, он должен найти последнее пристанище. По сообщениям СМИ, в небольшой городок в Тюменской области, стали стягивать ОМОН и полицию, однако в самом УМВД корреспондентам «Комсомолки» отказались комментировать ситуацию.

Подготовка в вечному упокоению

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Чуть позже было опубликовано видео с места трагедии. По мнению родственницы одной из пострадавших в ЧП в Сургуте, вина лежит на хозяине баржи, который выпустил трап и не подсветил судно.

Продавец траурных венков и цветов рассказала нам, что люди постоянно спрашивают, когда похороны «Зятька».- Третий день подходят и вопрошают: «В субботу или воскресенье его будут хоронить?». Да сегодня, сегодня. Вчера прощание было в Сургуте.

Из праха в прах

Уже с 9 утра около городского кладбища можно было наблюдать автомобили с разных регионов страны: Тюменская область, Башкортостан, Курганская область.

Несмотря на слухи, которые ходили в городе насчёт усиления патрулирования, заверяем: ничего подобного нет. У кладбища не стоит ни одной машины полиции.

Однако, как рассказал нам один из жителей Ишима, по городу действительно передвигаются два КамАЗа ОМОНа.

«Зятька» похоронят на городском кладбище в Ишиме

- Да я и сам видел их. Они же обязаны усилить охрану, кто знает, кому что придёт в голову, - говорит парень. - Лично я Зятькова не знал, просто приехал посмотреть, такой ажиотаж! Знаю, что жил он здесь, на Большой улице, а так большую часть времени проводил в Сургуте.

Похороны пройдут в 12 часов, сейчас родные и близкие прощаются с Зятьковым дома.

Информация дополняется.