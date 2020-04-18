2020-04-19T06:57:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 апреля 2020 г.: директор департамента горхозяйства отправился проверять работу дезинфекторов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 апреля 2020 года [видео]
Алена Кульмухаметова
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 апреля 2020 г. Скрин с видеоКоронавирус в Тюмени, последние новости на 19 апреля 2020 г. Скрин с видео
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Пять человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ, 163 человека получают лечение, 20 человек выздоровели – такие данные приводит оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За последние сутки в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 39 человек. Общее число заболевших составило 185 человек. Два летальных случая.

Шесть пациентов с подозрением на коронавирус лечатся в инфекционных отделениях районов юга области.

В обсерваторе находится 104 человека. На самоизоляции находится чуть более 2200 человек.

На фоне роста числа зараженных тюменцы все чаще выражают недовольство по поводу обработки подъездов многоквартирных домов. По этой причине в субботу 18 апреля директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев выехал в рейд и проверил по шести точкам города, как работают дезинфекторы.

Добавим, что по вопросам обработки подъездов горожанам можно позвонить на горячую линию: 45-15-20, либо в колл-центр подрядной организации: 21-73-61.

Директор департамента горхозяйства отправился проверять работу дезинфекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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