2020-04-18T11:16:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человекФото: pixabay.com
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Количество заболевших новой инфекцией за сутки увеличилось на 39 и составило 185 человек. Умерли два человека.

За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах России, зафиксировано 40 летальных исходов. В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки заболели 33 человека, я Ямало-Ненецком автономном округе – 5.

Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

Напомним, Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал прихожан беречь свое здоровье и не нарушать режим самоизоляции

Он отметил, что посещение кладбища в святые дни Пасхи церковью не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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