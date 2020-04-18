Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человек
Количество заболевших новой инфекцией за сутки увеличилось на 39 и составило 185 человек. Умерли два человека.
За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах России, зафиксировано 40 летальных исходов. В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки заболели 33 человека, я Ямало-Ненецком автономном округе – 5.
Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.
Напомним, Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал прихожан беречь свое здоровье и не нарушать режим самоизоляции
Он отметил, что посещение кладбища в святые дни Пасхи церковью не рекомендуется.
ИСТОЧНИК KP.RU