18 Апр 2020 2020-04-18T11:16:28+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Количество заболевших новой инфекцией за сутки увеличилось на 39 и составило 185 человек. Умерли два человека.

За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах России, зафиксировано 40 летальных исходов. В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки заболели 33 человека, я Ямало-Ненецком автономном округе – 5.

Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

Напомним, Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал прихожан беречь свое здоровье и не нарушать режим самоизоляции

Он отметил, что посещение кладбища в святые дни Пасхи церковью не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU