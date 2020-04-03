Доставка еды в Тюмени в период карантина: где заказать еду в Тюмени во время полной самоизоляции

Здоровое питание или постные блюда, фастфуд или высокая кухня, пицца или продукты для домашней готовки: заказать доставку еды на дом в Тюмени во время карантина может каждый. Рассказываем, какими сервисами пользуются жители областной столицы и как заказать еду в Тбмени.

Готовим дома

– Ой, нет! Я доставкой не пользуюсь! Я хожу в магазин сама, а дети сидят дома. Ни роллы, ни пиццу не заказываем. Только домашняя еда, – такой способ готовки выбрала для себя мама двоих детей Вера Пунегова.

Однако заказать продукты питания в Тюмени можно: доставят, даже если стоимость доставки окажется менее 100 рублей. Всё зависит от индивидуальных потребностей.

Так, интерфейс своего приложения обновил сервис «Яндекс.Такси»: обзавелся кнопкой «Доставка». Чтобы воспользоваться услугой, нужно, как обычно, заказать авто, но только от того места, где хотите закупиться. А в линейке тарифов выбрать «Доставка». Перечень продуктов можно написать в чат водителю. Несколько кликов – и можно ждать продукты у подъезда. За дополнительную плату продукты донесут до двери.

«Максим» по телефону сообщил, что доставка еды возможна, однако, даже не спросив, откуда хочется продуктов, с ходу назвал сумму: услуга стоит 190 рублей. О доставке до квартиры нужно договариваться с водителем.

Услуги доставки есть во многом такси, их стоимость лучше уточнять у диспетчеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/770671" frameborder="0"></iframe> Доставка еда в Тюмени в период режима самоизоляции.Ирина Ромашкина

Для гурманов

– Доставка еды – это для тех, кто хочет поесть ресторанную еду у себя дома. И, наверное, для лентяев: уже неделю готовим сами, захотелось разнообразия, – рассказал Эдуард Гонгадзе.

Он поделился своим лайфхаком: заказать еду бывает дешевле, чем ее приготовить. Например, захотелось необычный сэндвич. Для приготовления дома надо будет купить банку вяленых томатов, что обойдется примерно в 220 рублей. А на заказ такое лакомство обойдется в 200 рублей.

– Вчера мы заказали еды на троих, на всю семью. Я взял хинкали с грибами, картофелем, мясом, шашлычок из индейки, хачапури по-деревенски, Ксюша взяла форель, Леон Эдуардович ел пасту с курицей. И я сладкоежка, мне еще орешков притащили. Обошлось в 1900 рублей. Мы еще не доели, еще сегодня будем доедать. Мне понравилось в «Счастье», что они принесли пакет с одноразовой посудой, плюс там был антисептик, – рассказал Эдуард.

На этой неделе еще хочет порадовать семью ужином из Plov Lounge. А потом запланировал заказать бургеры и крылышки из «Тесла».

Праздник желудка

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/770674" frameborder="0"></iframe> Доставить еду тюменцам готовы как сами предприятия, так и сервисы.Ирина Ромашкина

Лакомства ресторанов быстрого питания KFC и Макдоналдс можно заказать онлайн на сайте или по телефону. Бесплатная доставка от KFC осуществляется только по городу при заказе от 1000 рублей. Если сумма доставки менее 1000 рублей, то стоимость доставки составляет 150 рублей. «Мак» доставит бесплатно при заказе не меньше чем на 1200 рублей.

На доставку перешли многие представители ресторанного бизнеса Тюмени. Вкусности можно заказать с помощью сервиса «Яндекс.Еда» и Delivery club. Свою продукцию тюменцам предлагают рестораны, закусочные, пиццерии, кондитерские, можно заказать даже шашлык на вынос. Стоимость сетов разная, устанавливается компанией. Можно даже выбрать постное меню, есть и вегетарианская кухня.

А ЕЩЁ…

С 19 марта в регионе развернут волонтерский штаб. Добровольцы доставляют пенсионерам продукты, лекарства и другие необходимые товары, помогают с выносом мусора и прочее. Волонтеров обеспечивают антисептиками, масками, перчатками и всей необходимой экипировкой. Предусмотрена транспортировка до магазина либо до аптеки и обратно.

Обратиться с просьбой о помощи в период самоизоляции жители могут по бесплатному круглосуточному федеральному номеру телефона 8-800-200-34-11.

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